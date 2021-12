Neujahrsansprachen : Hier spricht Deutschland zu sich selbst

Im Schatten der Pandemie ist eine neue Form der Rede gewachsen: die Neujahrsansprache von Bürgermeistern aus der Provinz. Die Bürgermeister drehen dafür Videos, so wie der Bundeskanzler. Bloß dass der zu ganz Deutschland spricht, am Silvesterabend im Fernsehen, gleich nach der „Tagesschau“, und die Bürgermeister zu ihren Bürgern, die nicht sehr zahlreich sind, weshalb ihre Ansprachen auch nur von Youtube gesendet werden.

Manche Bürgermeister wenden sich schon seit einigen Jahren auf diesem Wege an ihr Volk, doch sehr viele sind in der Pandemie dazugekommen. Einfach aus der Not. So erzählen sie es der Kamera. Denn sie sehen die Bürger kaum mehr. Ist halt ungünstig, dass Dorfbürgermeister und Corona-Viren, obwohl sie sonst nichts gemeinsam haben, an denselben Orten gut funktionieren: da, wo viele Menschen eng und vertraut beisammen sind, zum Beispiel auf Vernissagen, Weihnachtsmärkten, Karnevalsfeiern und Neujahrsempfängen. Bürgermeister müssen nah am Bürger sein, dafür sind sie schließlich da. Also zeigen sie sich jetzt, um nicht ganz unsichtbar zu sein, per Video. Ihre Neujahrsansprachen sind kleine Reden an kleine Teile der Nation. Hier spricht nicht ein Kanzler, sondern Deutschland zu sich selbst.