Neues Wahlrecht : Was auf Steinmeiers Unterschrift folgt

Am Freitag wird man sich in Venedig mit dem neuen deutschen Wahlrecht befassen. Kaum hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag das von der Ampel gegen den Willen der Opposition durch den Bundestag gebrachte Gesetz unterschrieben, debattiert die sogenannte Venedig-Kommission des Europarats über das deutsche Wahlrecht auf der Basis einer detaillierten Bewertung, die in jüngster Zeit erarbeitet wurde.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Ampelpolitiker erhoffen sich Unterstützung für ihr Gesetz. Die können sie gut gebrauchen. Denn sogar der Bundespräsident ist offenkundig nicht überzeugt von dem, was da passiert ist. Kaum hatte Steinmeier seine Unterschrift geleistet, hieß es aus dem Präsidialamt, der Präsident finde es „bedauerlich“, dass es den im Bundestag vertretenen Parteien nicht gelungen sei, einen breiteren Konsens zu finden.