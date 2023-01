Vorschlag der Ampel : Wie Deutschland künftig wählen soll

Warum strebt die Bundesregierung eine Reform des Wahlrechts an?

Das Parlament ist nach den vergangenen Bundestagswahlen jeweils gewachsen. Das ist eine Folge der Überhangmandate, die entstehen, wenn eine Partei mehr Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis insgesamt zustehen würden. Diese Mandate werden ausgeglichen, damit der Bundestag in seiner Zusammensetzung möglichst dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Die eigentlich gesetzlich vorgesehenen 598 Sitze werden daher übertroffen, in Zukunft wäre sogar ein Parlament mit mehr als 900 Abgeordneten möglich.

Ein solches Parlament ist nicht nur teuer, die Ampelkoalition fürchtet vor allem, dass die Arbeit des Parlaments leidet – die Ausschüsse werden so groß, dass es lange dauert, bis alle zu Wort kommen. Kompromisse findet man leichter mit weniger Beteiligten. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP fürchten neben solchen logistischen Problemen außerdem, dass die Bevölkerung ein immer größeres Parlament ablehnt.

Wie sieht der Entwurf der Ampel aus?

Die Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP wollen das Wahlrecht so ändern, dass der Bundestag im Normalfall nur noch aus 598 Abgeordneten bestehen soll. Überhang- und Ausgleichsmandate fallen weg, maßgeblich wäre dann in Zukunft allein die Zweitstimme, mit der Wähler die Landesliste einer Partei wählen. Diese Stimmen entscheiden darüber, wie viele Abgeordnete eine Partei hat. Mit der Wahlkreisstimme, die bisher Erststimme genannt wird, entscheiden die Wähler, wer sie im Bundestag vertritt. Wahlkreisgewinner sollen aber künftig nur noch dann in den Bundestag einziehen, wenn ihrer Partei dort auch ausreichend Sitze zustehen. Es könnte künftig also sein, dass ein Kandidat seinen Wahlkreis zwar gewinnt, er aber trotzdem kein Mandat erhält.

Warum sollen die zwei Stimmen umbenannt werden?

Die Zweitstimme soll künftig Hauptstimme heißen. Damit wollen die Ampelfraktionen den Kern ihrer Reform unterstreichen: Die zentrale Stimme ist die Stimme für eine Partei, nicht die für einen Kandidaten. Die Wahlkreisstimme ist hingegen nur noch dann relevant, wenn der siegreiche Kandidat einer Partei angehört, die auch bei den Hauptstimmen erfolgreich war. In den allermeisten Fällen werden die Sieger der insgesamt 299 Wahlkreise auch weiterhin ihre Wähler in Berlin vertreten. Nur im Fall der „fehlenden Hauptstimmendeckung“ kann es vorkommen, dass Wahlkreissieger kein Mandat erhalten. Die Ampelfraktionen heben also den Charakter des Verhältniswahlrechts hervor, dem sie den Vorzug vor dem personalisierten Element der Wahlkreisstimme geben.

Wie würde sich der Bundestag verändern?

Der Bundestag würde vor allem kleiner. Im Vergleich zu heute hätten alle Fraktionen weniger Abgeordnete im Parlament. Errechnet man die künftige Sitzverteilung auf Basis des Wahlergebnisses aus dem Herbst 2021, verlöre jede Partei etwa gleichmäßig Abgeordnete. Bei der CSU wäre der Effekt am stärksten. Bisher profitiert die Partei allerdings auch von der bestehenden Regel, wonach drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden müssen. Da es künftig keine Überhangmandate geben soll, entfällt dieser Vorteil.

Wer wären die Verlierer?

Wahlkreisgewinner in besonders umkämpften Wahlkreisen laufen Gefahr, trotz ihres Erfolgs nicht in den Bundestag einzuziehen. Darauf weist auch der Wahlforscher Thorsten Faas hin. „Die Ampelreform hätte schon Konsequenzen, das sollte man nicht wegdiskutieren“, sagt der Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin. „Die CSU etwa ist in Städten schwächer. Dort schneidet sie aufgrund des stärkeren Parteienwettbewerbs schwächer ab, und das senkt nun die Chancen auf ein Direktmandat, selbst bei einem Wahlkreissieg.“ Eine Modellrechnung unterlegt das. Im Jahr 2021 hat die CSU in Bayern 45 von 46 Wahlkreisen direkt gewonnen. Gemäß dem Reformvorschlag der Ampelkoalition hätten der Partei aber aufgrund ihres Zweitstimmenergebnisses (künftig Hauptstimme genannt) nur etwa 34 Sitze zugestanden. Unter den 45 Wahlkreisgewinnern der CSU wären also die 34 besten Ergebnisse ermittelt worden. Die elf Wahlkreisgewinner mit den niedrigsten Prozentwerten hätten kein Mandat erhalten.