Mailänder Corona-Krankenhaus : Lombardischer Pioniergeist soll Italien retten

In Mailand sind die ersten beiden Corona-Patienten in das Notkrankenhaus auf dem Messegelände gebracht worden. An Geld mangelt es der von Großspendern wie Berlusconi finanzierten Klinik nicht. Doch Personal ist nur schwer zu finden.

Auf das neue „Ospedale Fiera“, das Krankenhaus auf dem Messegelände, ist man mächtig stolz in Mailand. Am Montag wurden die beiden ersten Patienten eingeliefert, eine 63 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann, beide mit schweren Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19. Bis Ostern soll mindestens die Hälfte der zur Verfügung stehenden 53 Betten belegt sein. Errichtet wurde das Hospital in den Hallen 1 und 2 der Messe „Fieramilanocity“ im Stadtteil Portello. Bei Baubeginn am 18. März hatte man verkündet, man werde das Behelfskrankenhaus schneller errichten als die Chinesen das ihre in Wuhan, der Ursprungsprovinz des Coronavirus, gebaut hatten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Am Ende hat es in Mailand doch etwas länger gedauert mit dem Krankenhausbau. Dafür ist aus dem geplanten Nothospital für Covid-19-Kranke jetzt eine voll ausgestattete Klinik geworden, einschließlich Operationssälen, Labors, Intensivstationen, Spezialabteilungen. Später soll das Krankenhaus, auf zwei Stockwerke der Hallen verteilt, eine Kapazität von gut 200 Betten haben. Betrieben wird es vom „Policlinico di Milano“, einem Universitätskrankenhaus mit 900 Betten, das aus der ältesten Krankenanstalt der Stadt hervorgegangen ist, dem 1456 gegründeten „Ospedala Ca‘ Granda di Milano“. Bei Vollbetrieb sollen im „Ospedale Fiera“ rund 500 Ärzte, dazu gut tausend Pfleger und weiteres Personal tätig sein.