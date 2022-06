F.A.Z. exklusiv : Berlins Hochschulgesetz verstößt laut Gutachten gegen Wissenschaftsfreiheit

Aktualisiert am

Nach dem in Karlsruhe gescheiterten Mietendeckel scheint Berlin auf eine weitere juristische Niederlage zuzusteuern. So sieht es jedenfalls der wissenschaftliche Dienst des Berliner Abgeordnetenhauses in einem Gutachten, das der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Konkret geht es um einen umstrittenen Paragraphen des neuen Berliner Hochschulgesetzes, der vorsieht, dass mit promovierten Nachwuchswissenschaftlern frühzeitig eine Anschlusszusage für eine unbefristete Beschäftigung vereinbart werden muss.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Bisher konnte das Land jungen Wissenschaftlern eine feste Stelle anbieten, wenn sie ihr Qualifikationsziel erreichen, nun muss es das tun. Die Berliner Hochschulen hatten deshalb vorerst überhaupt keine jungen Wissenschaftler mehr fest eingestellt, weshalb ihnen eine Blockadehaltung vorgeworfen wurde.