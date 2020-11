Neues Grundsatzprogramm : Weniger Zwang, mehr Macht?

Das neue Grundsatzprogramm soll die Grünen in alle Richtungen anschlussfähig halten – nach links wie zur Union. Das wird Streit geben. Am Nachmittag beginnt die Debatte.

Kurz vor Beginn des Wahljahres befassen sich die Grünen an diesem Wochenende mit einem neuen Grundsatzprogramm. Rund 18 Jahre sind seit dem letzten vergangen. Die Partei ist seitdem nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in der politischen Breite gewachsen. Die Vielfalt von Meinungen, die sie inzwischen vereint, zeigt sich am Diskussionsbedürfnis ihrer Delegierten, die den Programmentwurf auf dem virtuellen Parteitag von Freitagabend bis Sonntagmittag erörtern werden. Es liegen zahlreiche Änderungsanträge vor.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Der 60 Seiten umfassende Entwurf gliedert sich in acht Kapitel, die von Lebensgrundlagen, ökologischer Wirtschaft bis hin zu Sozialstaat, Bildung und internationaler Politik handeln. Vorangestellt ist eine Darstellung grüner Grundwerte, wobei das Thema Ökologie an erster Stelle steht, gefolgt von Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden. Die Grünen, so heißt es da, stellen sich gegen geschlossene Weltbilder. Eine demokratische Gesellschaft realisiere sich, „indem das Verhältnis der Werte zueinander immer wieder konkret ausverhandelt wird“.