Vorstoß von Unionsabgeordneten : Ein neues Wahlrecht zum eigenen Vorteil?

Aus der Unionsfraktion gibt es einen neuen Vorstoß zur Reform des Wahlrechts. In einem Brief an Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) werben 24 Abgeordnete für ein Konzept, das andere Fraktionen schon im April als unfair abgelehnt hatten. Demnach soll die Zahl der Bundestagsmitglieder auf stets 598 festgelegt werden. Dazu sollen insbesondere die Erststimmen mehr Gewicht bekommen, mit denen die Direktkandidaten in den Wahlkreisen gewählt werden.

Künftig sollten „299 Abgeordnete direkt über die Erststimme nach Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen gewählt werden“, heißt es in dem Brief, der vom 23. Dezember datiert ist und über den zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte. „Die anderen 299 Abgeordneten sollen über die Zweitstimme nach Verhältniswahlrecht ermittelt werden.“

Der Vorschlag würde dafür sorgen, dass die eigentlich gesetzlich vorgesehene Größe des Bundestags von 598 Abgeordneten immer eingehalten wird. Überhang und Ausgleichsmandate würde es nicht mehr geben.

Vorteil für Parteien mit vielen Direktmandaten

Das Konzept würde zugleich Parteien einen Vorteil bringen, die viele Direktmandate erringen – allen voran CDU und CSU. Dies kritisierte FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Die Union wolle sich einseitig Vorteile verschaffen. So werde der Wählerwille verzerrt.

Der Wahlrechtsexperte der FDP-Fraktion, Stefan Ruppert, kritisierte, das Konzept habe „Elemente eines legalen Putsches“. Offensichtlich wolle die Union nur ihre Macht sichern, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, beklagte, dass allein die Union von dem Vorschlag profitierte. Wahlen gewinne man nicht dadurch, dass man sich ein neues Wahlrecht zum eigenen Vorteil zimmere.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sprach von „einem schlechten Ablenkungsmanöver der Union“. Der Vorschlag sei verfassungswidrig und nicht einmal in der Koalition mehrheitsfähig. Die SPD-Fraktion wollte den Vorstoß der Unionskollegen nicht kommentieren.

FDP, Grüne und Linke wollen Zahl der Wahlkreise verringern

Ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion sagte der AFP, das Konzept solle zunächst geprüft werden, die Grundrichtung stimme aber. Die AfD sei „prinzipiell dafür, den aufgeblähten Bundestag zu verkleinern“.

Mehr zum Thema 1/

Im Bundestag sitzen derzeit 709 Abgeordnete. Das liegt an der Entstehung von Überhangmandaten, die wiederum Ausgleichsmandate für die anderen Parteien nach sich ziehen.

FDP, Grüne und Linke hatten im Oktober gemeinsam einen eigenen Vorschlag zur Wahlrechtsreform vorgestellt. Er sieht unter anderem vor, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250 zu verringern. In dem Brief der Unionsabgeordneten heißt es dazu, dies würde zu einem „Verlust an Bürgernähe“ führen. Außerdem verlöre die Erststimme „weiter an Gewicht“.