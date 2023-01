Boris Pistorius : Riskanter als eine Achterbahn

Als Boris Pistorius am Montag in Hannover zur Arbeit fuhr, ahnte der Sozialdemokrat nicht, dass drei Tage später das Berliner Wachbataillon für ihn aufmarschieren würde. Kurz danach würde Pistorius den Verteidigungsminister der größten Militärmacht der Erde begrüßen, tags darauf in Ramstein Dutzende neue Kollegen treffen. Bei der Konferenz der Ukraine-Unterstützer sollte er 24 Stunden nach Amtsübernahme seinen ersten Rückschlag erleiden.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Pistorius, der sich selbst als entscheidungsfreudig gefällt, schwadronierte zu der weltbewegenden Frage von Leopard-Panzerlieferungen: „Es gibt gute Gründe dafür, es gibt gute Gründe dagegen“, und durfte keine Meinung haben, weil es der Kanzler nicht gestattet. Das war für den Macher Pistorius nicht so schön.

Deshalb teilte er den wartenden Journalisten noch mit, er habe sein Haus beauftragt, die deutschen Panzer-Bestände zu prüfen. Ein „Prüfauftrag“ zur Simulation von Handlung - das erinnerte an die Hausrezepte aus der Pressestelle, die seine Vorgängerin stets brav abgelesene hatte. Nur, dass es bei ihm markiger klang und auch auf Englisch vorgetragen wurde. Pistorius ist über Nacht deutscher Verteidigungsminister geworden, Dienstherr von einer Viertelmillion Soldaten, Beamten, Angestellten der Bundeswehr. Eine große Aufgabe, eine schwere Last. Und schon beginnen Apparat und Sachzwang, ihn zu schlucken.

Fäden, die zu einem Netz werden sollen

Verglichen mit dem, was der Osnabrücker Jurist in den letzten Tagen erlebt hat, ist eine Achterbahn ein Bummelzug. Pistorius, bislang Innenminister in Niedersachsen, hat am Donnerstag vom Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde erhalten. Frank-Walter Steinmeier, dessen Karriere ebenfalls in Hannover begonnen hat, erklärte dabei alle Eigenschaften, die Pistorius nachgesagt werden, zu den jetzt erforderlichen: einen kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung. Dann eilte der Neue für den Amtseid zum Bundestag. Und noch bevor er kurz darauf seinen amerikanischen Kollegen Lloyd Austin in fließendem Englisch begrüßte, hatte er bereits mit dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu telefoniert. Eine feinsinnige deutsch-französische Geste.

Seit Pistorius von Bundeskanzler Olaf Scholz nominiert wurde, knüpft er unentwegt Fäden in der Hauptstadt, die zu einem Netz werden sollen: Pistorius traf die Wehrbeauftragte, die Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses und diverse andere Berliner Politiker und Militärkundige. Am Freitag ging es zur Ukraine-Konferenz, am Wochenende deutsch-französisches Jubiläumstreffen in Paris. Einen Dolmetscher braucht er dabei höchstens für die Fachwörter, denn er spricht Französisch. Tags darauf kommen die Inspekteure der Teilstreitkräfte, bald wird Pistorius sich selbst auf Reisen dorthin begeben, wo Frauen und Männer in Uniform dem Land und der NATO dienen. Den Preis für die Fahrkarte nach Berlin zahlt Pistorius auch mit der rasenden Geschwindigkeit, die sein Leben nun aufnehmen wird.