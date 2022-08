Neuer ukrainischer Botschafter : Melnyks Nachfolger will Visaverbot für Russen

Der zukünftige Botschafter der Ukraine in Berlin, Oleksij Makejew, verlangt, dass Russen nicht einfach nach Europa kommen. Sonst sei es so, „wie wenn Deutsche zu Nazi-Zeiten frei als Touristen hätten reisen können“, sagt er.

Der designierte ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, hat sich für ein Verbot von Touristenvisa an russische Staatsbürger durch die Europäische Union ausgesprochen. „Ein Verbot von Touristenvisa an Russen ist sehr wichtig, weil es den gesellschaftlichen Druck auf die Regierung in Moskau erhöht“, sagte Makejew der F.A.Z. Da viele Russen davon betroffen seien, würden sie verstehen, dass mit der Politik ihres Landes „etwas nicht in Ordnung ist“, sagte der Diplomat, der seit zwei Jahren Sanktionsbeauftragter der Kiewer Regierung ist und Nachfolger von Andrij Melnyk in Berlin werden soll. Er verwies darauf, das Polen, die baltischen Staaten oder auch die Tschechische Republik diese Forderung unterstützen.

Beim EU-Außenministertreffen in Prag wurde die Frage am Mittwoch erörtert. Deutschland und Frankreich zeigten sich ablehnend gegenüber einem Verbot von Touristenvisa. Man müsse um die „Herzen und Köpfe“ der russischen Bevölkerung kämpfen, zumindest jener Teile, die dem Westen noch nicht völlig entfremdet sind, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters aus einem gemeinsamen Positionspapier beider Staaten. Makejew sagte dazu, dass Menschen, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützten oder Kriegsverbrechen leugneten, keinen Platz als Touristen in Europa oder den Vereinigten Staaten haben sollten.

„Es wäre so, wie wenn Deutsche zu Nazi-Zeiten frei als Touristen hätten reisen können.“ Dass Russen in den Westen reisen konnten, habe nicht dazu beigetragen, „dass die europäischen Werte in Russland akzeptiert werden“, sagte Makejew. Die Politik, das Land in den europäischen Austausch einzubeziehen und so auf einen demokratischen Weg zu führen, habe versagt. Wer Russland aus politischen Gründen verlassen wolle oder vom Putin-Regime verfolgt werde, solle diese Möglichkeit aber weiter haben.

Waffenlieferungen und Finanzhilfen sind entscheidend

Sanktionen könnten zwar den Krieg Moskaus nicht stoppen, sagte der Diplomat weiter. Entscheidend dafür sei die Stärke der ukrainischen Streitkräfte; deswegen seien Waffenlieferungen und Finanzhilfen an die Ukraine entscheidend. Die beschlossenen Sanktionen seien aber geeignet, den Aggressor zu schwächen. So werde das russische Bruttoinlandsprodukt durch die Sanktionen um etwa zehn Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr, die Inflation steige um 20 bis 30 Prozent, was den Anstieg im Westen deutlich übertreffe.

Durch das Embargo von Öl und Kohle nehme Russland weniger Geld ein, auch wenn es durch die hohen Gaspreise immer noch viel verdiene. Die EU und Deutschland hätten schon viel getan, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, sagte Makejew. Doch müsse es letztlich zu einem kompletten Gasembargo der EU gegenüber Russland kommen. Auch sei es wichtig, dass immer mehr russische Banken aus der Organisation SWIFT für den internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen würden.

Der zukünftige Botschafter der Ukraine in Berlin sieht nicht die Gefahr, dass die Unterstützung der Deutschen und der Bevölkerung anderer EU-Staaten für die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland schwindet. Wichtig sei es, dass die europäischen Institutionen und nationalen Regierungen den Sinn der Sanktionen immer wieder erklärten. Dass die Solidarität der Deutschen wegen Versorgungsschwierigkeiten und steigenden Preisen für Energie abnimmt, hält Makejew für unwahrscheinlich. „Die Solidarität der deutschen Bevölkerung mit der Ukraine ist sehr groß“, sagte er. Viele Deutsche seien bereit, etwas mehr Geld zu zahlen in dem Bewusstsein, dass die Ukrainer für ihre Freiheit „mit Blut und Menschenleben bezahlen“. Viele Deutsche würden verstehen, dass ein paar hundert Euro mehr zu zahlen „ein Beitrag zum ukrainischen Unabhängigkeitskrieg sind“.