Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg strebt an, schon im Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Das Ziel ist ehrgeiziger als das der Ampelregierung in Berlin, die für Deutschland von 2045 an die Klimaneutralität erreichen will. Ein neues Instrument zum Erreichen dieses Ziels im Südwesten soll das neue „Klimamaßnahmenregister“ (KMR) sein. Das Register enthält 250 Einzelmaßnahmen, mit denen die Klimaziele erreicht werden sollen. Der Maßnahmenkatalog soll ständig „dynamisch“ weiterentwickelt und um neue Instrumente ergänzt werden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Einmal im Jahr bewertet ein von der Landesregierung einberufener, unabhängiger Klimasachverständigenrat, mit welcher Wirkung und welchem Ergebnis die spezifischen Maßnahmen des jeweiligen Fachministeriums zum Klimaschutz beigetragen haben. „Das KMR ist ein lebendiges Verzeichnis, das fortlaufend um weitere Maßnahmen erweitert wird, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Was dort aufgelistet ist und wird, hat Hand und Fuß und ist bereits in oder unmittelbar vor Umsetzung“, sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne).

Mit der gesetzlichen Festschreibung von Sektoren-Zielen bei der CO2-Reduktion sowie dem KMR betritt die Landesregierung Neuland und legt einen strengeren Pfad zur Reduktion von Emissionen vor als fast alle anderen Bundesländer. Zuvor waren nur Ziele für einen Zeitraum von fünf Jahren festgeschrieben. Jetzt ist zum Beispiel das Landeswohnungsministerium verpflichtet, bis 2030 eine Reduktion von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor von 49 Prozent zu erreichen und nachzuweisen – gemessen an den Werten von 1990. Bislang konnte nur eine Reduktion von 17,4 Prozent erreicht werden. Die Abweichung zeigt, wie anspruchsvoll die Klimaschutzziele sind. Allerdings verfügen die Sachverständigen über keine Sanktionsmöglichkeiten. Verfehlte Ziele dürften aber zu politischen Debatten innerhalb der Koalition und in der Öffentlichkeit führen.

Mehr zum Thema 1/

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Umweltministerin Walker gestanden bei der Vorstellung des KMR ein, dass es schwierig wird, die Klimaschutzziele zu erreichen. Auch Maike Schmidt, Sprecherin des Klimasachverständigenrats, zeigte sich pessimistisch und rief die Landesregierung bei der Vorstellung des Registers zu weiteren Handlungsschritten auf: „Das KMR stellt eine wertvolle Ausgangsbasis dar, ein Doppelwumms für das Klima ist es nicht.“ Das Ziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent - verglichen mit 1990 - in Baden-Württemberg zu reduzieren, sei ausgesprochen anspruchsvoll. Es fehlten immer noch Regulierungsansätze für den Gebäudesektor, ein Plan zur Generierung von Haushaltsmitteln für den Klimaschutz sowie eine „Defossilisierungs-Strategie“ für die baden-württembergische Industrie, sagte Schmidt. „Das Zeitfenster schließt sich schnell, Verwaltungsvereinfachung ist Trumpf, zu viel Klimaschutz ist nicht möglich.“

Kretschmann sagte, alle Ministerien müssten nun „messbar“ Verantwortung übernehmen. Wenn es darum gehe, schwierige Ziele zu erreichen, seien die Formate das Entscheidende, auch wenn viele der Einzelmaßnahmen im KMR jetzt öffentlich kritisiert würden. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, in Ministerien, mit abschaltbaren Steckdosen-Verteilern Strom zu sparen. „Die Kritik an den Steckdosenleistungen müssen wir aushalten“, sagte er.