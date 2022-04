Neuer FDP-Generalsekretär : „Die Feinde der Freiheit ruhen nicht“

In seiner Antrittsrede spricht der neue FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai über seine Partei als die der Freiheit – in der Corona-Politik ebenso wie im Ukrainekrieg.

Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntag beim Bundesparteitag der FDP in Berlin Bild: EPA

Der Krieg in der Ukraine sei „die Schande unserer Zeit“, sagt Bijan Djir-Sarai gleich zu Beginn seiner Antrittsrede als neuer Generalsekretär der FDP. Am Samstag ist der Fünfundvierzigjährige mit 89 Prozent in dieses Amt gewählt worden. Und auch er widmet sich dem alles beherrschenden Thema des FDP-Bundesparteitags an diesem Wochenende in Berlin.

Die grausamen Bilder aus Butscha hätten sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt. „Diese Gräueltaten machen wütend und tieftraurig zugleich“, sagt Djir-Sarai. Und: „Die Menschen in der Ukraine kämpfen auch für unsere Freiheit.“

Diejenigen, die meinten, Freiheit funktioniere schon irgendwie von selbst, seien Lügen gestraft worden. Freiheit und Selbstbestimmung müssten jeden Tag aufs Neue leidenschaftlich verteidigt werden. „Denn wir wissen, die Feinde der Freiheit sind auf der ganzen Welt zuhause und sie ruhen nicht.“

Ihn beunruhige, wie viele das in Vergangenheit verkannt hätten. Er gehöre nicht zu jenen, die heute behaupteten, alles schon immer gewusst zu haben. Das klingt nach indirekter Kritik an Bundeskanzler Scholz, der gerne darauf hinweist, dass er die Dinge vom Ende her denke. Warnungen vor zunehmendem Autoritarismus, so der neue FDP-Generalsekretär, seien ignoriert worden.

Bijan Djir-Sarais Eltern kommen aus Iran. Im Alter von elf Jahren schickten sie ihn zu seinem Onkel nach Deutschland. Als jemand, der eine Diktatur erlebt habe, wisse er den Wert der Freiheit zu schätzen, hatte Djir-Sarai in seiner Bewerbungsrede für den Posten des Generalsekretärs am Samstag gesagt.

Die Freiheit ist auch am Sonntag das zentrale Thema seiner Rede. Man müsse für sie auch in Deutschland eintreten. Djir-Sarai spricht über die Corona-Politik. Es sei gut, mit Augenmaß zu Normalität zurückgekehrt zu sein. Nicht mehr möglich, und dafür habe sich die FDP eingesetzt, sei eine „Einschränkung der Grundrechte ohne konkreten Anlass auf Vorrat“. Nicht die Freiheit müsse begründet werden, sondern ihre Einschränkungen müssten es. Das sei „kein pervertierter Freiheitsbegriff, kein Egoismus, sondern Rechtsstaatlichkeit“.

Das Amt des Generalsekretärs übte Djir-Sarai bereits zuvor kommissarisch aus, seit der vorherige Generalsekretär Volker Wissing Anfang Dezember zum Verkehrsminister der Ampelkoalition ernannt wurde. Seither hat Djir-Sarai immer wieder gesagt, der Weg in die Ampel sei für die FDP länger gewesen als für SPD und Grüne. Eine Koalition sei keine Fusion. In seiner Bewerbungsrede am Samstag versprach er „niemals, niemals, niemals“ ein weiterer Sprecher der Regierung zu werden. Seine Mission sei die FDP, „eine erfolgreiche FDP“.

Seine Rede am Sonntag fällt dafür dann aber wenig parteipolitisch aus. Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die in zwei und drei Wochen stattfinden, erwähnt er mit keinem Wort. In beiden Ländern ist die FDP in der Regierung und möchte das auch bleiben. Stattdessen sagt er, wie stolz er sei, dass sich die Delegierten auf dem Parteitag so unmissverständlich geäußert und sich solidarisch an die Seite der Ukraine gestellt hätten.

Djir-Sarai liest seine Rede ab, spricht mit der ruhigen Stimme des Außenpolitikers, als der er sich einen Ruf gemacht hat. Nur zum Ende seiner Rede wird er dann doch einmal laut. „Was für ein großartiger Parteitag! Ihr seid großartig!“, ruft er den Delegierten zu. Die danken es ihm mit stehendem Applaus.