Teilnehmer einer Demonstration er rechtsextremen Kleinpartei „Der dritte Weg“ am 2.Oktober 2022 in Plauen. Bild: dpa

Die Zahl der Menschen in Ostdeutschland, die rechtsextremer Gesinnung sind, ist in den vergangenen zwanzig Jahren nahezu gleich geblieben. Dass dort immer mehr Bürger die AfD wählen, hat also nicht den Grund, dass immer mehr Bürger wie die AfD denken; vielmehr bindet die Partei das vorhandene Potential. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentativen Studie des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts an der Universität Leipzig, die am Mittwoch in Berlin von den Wissenschaftlern Oliver Decker und Elmar Brähler vorgestellt wurde.

Sie untersuchten die politischen Ansichten von Menschen in Ostdeutschland, vor allem im Hinblick auf rechtsextreme Einstellung, Zufriedenheit mit der Demokratie und die Verbreitung ausgewählter Ressentiments, etwa gegenüber Juden und Ausländern. Die vergleichsweise große Stichprobe von 3546 Befragten erlaubte den Wissenschaftlern auch Vergleiche zwischen einzelnen Bundesländern.