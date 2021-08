Neue Norm fürs Buchstabieren : Schluss mit O wie Otto

Aktualisiert am

N wie Nordpol: So buchstabierten die Deutschen jahrzehntelang. Die wenigsten wussten wohl, dass diese Variante auf die Nazis zurückgeht. Bild: dpa

Herr Rüssing, können Sie Ihren Namen schon nach den neuen Regeln buchstabieren?

Uff, ja, Moment: Regensburg, Umlaut-U, Siegburg, Siegburg, Iserlohn, Nürnberg, Görlitz.

Warum Siegburg, nicht Stuttgart? Sie haben sich doch an den Autokennzeichen orientiert.

Ja, ja, Stuttgart ist richtig, pardon!

Ah. Man muss sich halt erst umgewöhnen. Bisher wäre Ihr Name ja gewesen: Richard, Übermut, Samuel, Samuel, Ida, Nordpol, Gustav. So buchstabierte Deutschland jahr­zehntelang. Warum haben Sie die entsprechende DIN-Norm überarbeitet?

Die Buchstabiertafel gibt es ja schon lange, und die meiste Zeit fiel sie nicht in die Zuständigkeit unseres Institutes, des Deutschen Institutes für Normung. Das ist erst seit den Achtzigern so. Vor knapp zwei Jahren regte dann der baden-württembergische Beauftragte gegen Anti­semitismus, Doktor Michael Blume, eine Änderung an. Er wies darauf hin, dass das NS-Regime damals jüdische Namen aus dem Buchstabieralphabet ausgemerzt hat. Aus N wie Nathan etwa wurde N wie Nordpol. Herr Doktor Blume schlug vor, solche Eingriffe rückgängig zu machen. Dem waren wir aufgeschlossen und entschieden, das Buchstabier­alphabet grundsätzlich zu überprüfen.