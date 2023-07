Aktualisiert am

Der Bundestag will an diesem Donnerstag die Suizidbeihilfe gesetzlich neu regeln. Der Gesetzgeber steht vor der Her­ausforderung, die Selbstbestimmung Sterbewilliger zu achten und dabei trotzdem ein wirksames Schutzkonzept einzurichten – vor allem mit Blick auf das Wirken der umstrittenen Sterbehilfe-Vereine. Den Abgeordneten stehen zwei Gesetzentwürfe zur Auswahl. Die F.A.Z. beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum will der Bundestag die Suizidbeihilfe reformieren?

Vor gut drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die damals geltende gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe verworfen. Im Jahr 2015 hatte der Bundestag den umstrittenen Vereinen die Grundlage entziehen wollen, indem er per Gesetz die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt hatte – der Begriff „geschäftsmäßig“ meint eine auf Wiederholung angelegte Suizidbeihilfe. Das Verfassungsgericht verwarf das Gesetz mit der Begründung, dass dadurch das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben verletzt werde. Das Gericht stellte klar, dass jeder – unabhängig von Alter und möglichen Erkrankungen – das Recht habe, beim Sterben die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Die Richter legten dem Gesetzgeber nahe, Missbräuche durch Schutzkonzepte zu verhindern. Gewährleistet sein solle, dass der Sterbewille beständig und frei verantwortlich ist – nicht etwa auf eine akute Depression zurückzuführen und vorübergehender Natur ist. Alte und Kranke sollten von ihrem Umfeld keineswegs zum Suizid gedrängt werden.

Worin unterscheiden sich die zwei Gesetzentwürfe?

Zur Abstimmung stehen zwei Gruppenanträge, die von den Abgeordneten individuell unterstützt werden. Deshalb wird auch – nicht wie sonst – entlang der üblichen Fraktionsgrenzen abgestimmt, sondern individuell. Der Gesetzentwurf der Gruppe um Lars Castellucci (SPD) bewertet die organisierte Suizidbeihilfe weiterhin kritisch, im Entwurf ist von „Missbrauchsgefahren und Gefährdungen“ durch die Angebote geschäftsmäßiger Sterbehilfe die Rede. Deshalb sollen derlei Angebote über das Strafrecht geregelt werden. Der Entwurf sieht vor, dass die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe grundsätzlich verboten sein und nur in Ausnahmefällen erlaubt sein soll. Eine solche Ausnahme liegt dem Entwurf zufolge vor, wenn ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie den Sterbewilligen im Abstand von drei Monaten untersucht und feststellt, dass dieser den Sterbewunsch in freier Verantwortung äußert. Bei Schwerstkranken soll ein Termin genügen können. Auch sollen Betroffene eine „ergebnisoffene Beratung“ absolvieren, ehe sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen können. Auch die Werbung für Suizidbeihilfe soll demnach verboten werden.