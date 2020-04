Nächste Phase der Pandemie : Drohen uns jetzt immer neue Shutdowns?

Das Robert-Koch-Institut verkündet derzeit gute Nachrichten: Die effektive Reproduktionszahl liegt in Deutschland mittlerweile wohl klar unter dem entscheidenden Grenzwert von 1, die Verbreitung von Covid-19 wird somit eingedämmt. Anders gesagt: Der sogenannte Shutdown hat funktioniert. Doch was heißt das für die nähere Zukunft? Wie kann das Land wieder „aufmachen“, ohne den Erfolg aufs Spiel zu setzen?

Vor dieser Frage steht Deutschland nicht allein. Auf der ganzen Welt versuchen Wissenschaftler mit epidemiologischen Modellen, Szenarien für die Zeit nach der ersten großen Infektionswelle aufzuzeigen, der Politik also Entscheidungshilfen für die kommenden Wochen und Monate an die Hand zu geben. Klar ist: Das endgültige Ziel muss sein, Immunität gegen Covid-19 bei einem großen Teil der Bevölkerung zu erreichen. Im besten Fall wird dies bald durch Impfungen möglich sein. Was aber passiert bis dahin? Und was könnte man tun, wenn selbst im nächsten Jahr noch kein Impfstoff zur Verfügung stünde?

Wissenschaftler der Universität Harvard um den Epidemiologen Marc Lipsitch haben in der vergangenen Woche im Fachjournal „Science“ eine Modellstudie veröffentlicht, in der sie pessimistisch annehmen, dass noch bis 2025 nicht umfassend geimpft werden könne. Nach der ersten Eindämmung durch Kontaktbeschränkungen bestehe die Herausforderung darin, ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern. Die Gefahr sei umso größer, je erfolgreicher die Eindämmung war – denn Erfolg bedeutet, dass nur wenige Menschen erkrankt sind, also kaum jemand Immunität erlangt hat.

Wie lange bleibt ein Genesener immun?

Dies könne man historisch am Verlauf der Spanischen Grippe in den Vereinigten Staaten sehen: Dort, wo die Zahl der Erkrankungen im Herbst 1918 ihren ersten Höhepunkt auf einem vergleichsweise geringen Niveau erreicht hätte, sei der „Peak“ im darauf folgenden Winter nach Lockerung der Gegenmaßnahmen umso höher ausgefallen. In so einem Fall würde die Überlastung der Gesundheitssysteme nicht verhindert, sondern nur aufgeschoben werden. Dagegen hülfe eine wiederkehrende Einführung von Maßnahmen zur sozialen Distanzierung. Im Modell der Wissenschaftler werden sie immer dann abermals in Kraft gesetzt, sobald die Fallzahlen bestimmte Grenzmarken überschreiten.

Der genaue Verlauf einer solchen On-Off-Strategie hängt nun, dem Modell gemäß, von den Details der Immunisierung ab: Wie lange sind Genesene vor dem Virus gefeit? Inwiefern hängt die Immunisierung Infizierter von der Schwere ihres Krankheitsverlaufs ab? Bringt vielleicht auch die Infektion mit verwandten Beta-Coronaviren eine gewisse Immunität für Sars-CoV-2 mit sich? Zudem betrachteten die Forscher eine mögliche Saisonalität des Virus, also eine begünstigte Übertragung der Infektion in den kalten Wintermonaten, wie sie von verwandten Beta-Coronaviren bekannt ist.

Das Ergebnis der Rechnungen: Unter der Vorgabe, dass die aktuellen Krankenhauskapazitäten in den Vereinigten Staaten nicht überschritten werden dürfen, könne die Epidemie sich noch bis 2022 hinziehen, wobei bis dahin in 25 bis 75 Prozent der Zeit gegenwirkende Maßnahmen zum Einsatz kommen müssen. Nur wenn zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten in den Kliniken geschaffen sowie Therapien entwickelt werden, welche den Anteil der klinischen Fälle reduzieren, könne es immerhin bereits Anfang bis Mitte des kommenden Jahres möglich sein, Kontaktbeschränkungen vollständig aufzuheben. Danach werde sich die Krankheit vermutlich ähnlich verhalten wie diejenigen saisonalen Erkältungskrankheiten, die von den verwandten Beta-Coronaviren HCoV-OC43 und HCoV-HKU1 verursacht werden. Allerdings könne, es abhängig von der Dauer der erworbenen Immunität, noch bis 2024 zu einem plötzlichen Wiederanstieg der Ansteckungszahlen kommen, so dass bis dahin eine entsprechende Überwachung durch zahlreiche und regelmäßige Tests wichtig bleibe.