Wer ins Parlament will : Neue Männer braucht der Bundestag, oder?

Beginnen wir mit einer Warnung. Wer meint, mehr Frauen gehörten in Führungspositionen, auch in der Politik, wird hier enttäuscht. Es geht um die künftige Zusammensetzung des Bundestages, in den Hauptrollen kommen ausschließlich Männer vor, Frauen nur als Statisten. Das entspricht nicht der Weltsicht des Autors. Aber er kann nichts dafür, die Dinge sind so, wie sie sind.

Die ersten beiden Männer, von denen hier die Rede ist, sind Olaf Scholz und Robert Habeck. Beide sind derart bekannte Politiker – der eine Minister, der andere Parteivorsitzender –, dass man leicht vergisst: Sie gehören dem Bundestag nicht an. Sie wollen freilich bei der nächsten Wahl am 26. September unbedingt dorthin, denn sie brauchen das Mandat für Höheres. Scholz ist schon seit Sommer als Kanzlerkandidat seiner Partei, der SPD, ausersehen. Bei Habeck weiß man es nicht so genau, ob er Kanzlerkandidat werden will – er schließt es jedenfalls nicht aus. So oder so wird er Platz zwei der Bundesliste seiner Partei bekommen. Beim ersten Platz muss grünengrundsätzlich der Frau der Vortritt gelassen werden. Das ist diesmal Annalena Baerbock, die Habeck sieben Jahre Bundestag voraushat.

In den Bundestag will noch ein anderer bekannter Sozialdemokrat, Michael Müller, derzeit Regierender Bürgermeister von Berlin. Die Bundestagskandidatur war Müllers Bedingung, um im Roten Rathaus Platz zu machen für Franziska Giffey, derzeit Bundesministerin, aber SPD-Spitzenkandidatin bei der Wahl des Abgeordnetenhauses. Die findet am gleichen Tag statt wie die Bundestagswahl.

Eine heikle Entscheidung

Dass ein Ministerpräsident – hier der Bürgermeister eines Stadtstaates – aus dem Amt in den Bundestag wechselt, passiert gar nicht so selten. Müller hat da in seiner Partei zwei prominente Vorgänger: Willy Brandt und Gerhard Schröder. Schröder hatte sogar die Chuzpe, als niedersächsischer Ministerpräsident die Landtagswahl im März 1998 zum Votum über seine Kanzlerkandidatur-Ambitionen bei der SPD zu machen – mit durchschlagendem Erfolg. Auch Helmut Kohl gehörte zu den Ministerpräsidenten, die in den Bundestag wechselten. Er kam aus Rheinland-Pfalz damals nach Bonn, um Oppositionsführer, später Kanzler zu werden. Gerhard Stoltenberg wechselte von Kiel, um in Bonn Minister zu sein. Was Müller allerdings von Brandt, Schröder, Kohl, Stoltenberg unterscheidet: Die wollten noch etwas werden, als sie in den Bundestag kamen. Bei Müller hingegen soll auf diese Weise eine politische Karriere auslaufen. Doch das wurde ihm in den eigenen Reihen streitig gemacht.

Zuerst erklärte Kevin Kühnert, der umtriebige frühere Vorsitzende der Jusos und stellvertretende Vorsitzende der Berliner SPD, seine Kandidatur ausgerechnet in dem Wahlkreis, in dem Müller lebt und eigentlich auch antreten wollte. Müller musste dem Jungstar der Partei das Feld überlassen und ermutigte sich selbst mit dem Satz: „Ich habe als Regierender Bürgermeister so ein großes Themenspektrum, dass ich auch in anderen Wahlkreisen sehr gut sichtbar bin.“ Er fand auch einen neuen Wahlkreis, begegnete dort aber ebenfalls einer Herausforderin: Sawsan Chebli. Das hatte Shakespeare-Format: Er der Chef, sie seine Staatssekretärin. Älterer weißer Mann gegen junge Frau mit Migrationshintergrund. Eine heikle Entscheidung. Der zuständige Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf behalf sich mit einer Mitgliederbefragung, Müller gewann.