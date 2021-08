Neue Corona-Variante : Was man über Lambda weiß

Kurz hatte es so ausgesehen, als würde die besonders infektiöse und in vielen Ländern dominante Delta-Variante des Coronavirus Konkurrenz bekommen. Lambda war öffentlich schon als die neue, große Nummer im Wettlauf der SARS-CoV-2-Evolutionsstufen ausgerufen worden. Dabei war die Fachwelt noch gar nicht im Bilde über diese Variante – und wurde überrascht, wie schnell abermals einer dieser Abertausenden wissenschaftlich noch nicht begutachteten und demnach unkorrigierten Forschungsaufsätze von Virologen-Teams, diesmal aus Japan, als Vorlage für eine weitere Schauergeschichte dieser Pandemie herhalten musste.

Lambda, so lautete der Tenor der Wissenschaftler, könne der Delta-Welle noch eins draufsetzen und die Covid-19-Impfstoffe praktisch unbrauchbar machen. Von „höherer Infektiosität“ und „Immun-Resistenz“ war tatsächlich auch schon im Titel der japanischen Vorabveröffentlichung die Rede. Die darauf folgenden Ausführungen zu den Labor- und Stammbaumanalysen der Lambda-Variante allerdings machten sehr schnell deutlich: Lambda taugt für Eskalationen kaum.

Antikörper können Lambda stoppen

Die Variante besitzt zwar Eigenschaften, die den Erreger deutlich ansteckender machen als das ursprüngliche Virus, und sie enthält mit einer neuen, großen Mutation im entscheidenden Spike-Protein auf der Virusoberfläche auch ein Merkmal, das dieses Virus möglicherweise vor vielen Antikörpern schützt und die Impfstoff-Wirkung etwas schmälert. Allerdings ist Lambda auch in dieser Hinsicht keineswegs das Über-Delta.

Die Antikörper-Wirkung hat in den Labortests mit dem Blutserum ehemals Infizierter und mit Antikörpern von Geimpften zwar gezeigt, dass sich Lambda auch schon immunologisch angepasst hat seit dem Ausbruch in Wuhan. Das gilt für beide Gruppen von Impfstoffen, für die mRNA-Vakzine ebenso wie für Vektorimpfstoffe. Doch auch mit der neuen mutmaßlichen Immunfluchtmutation ist es kaum gefährlicher als Delta. Was die Frage angeht, inwieweit Lambda ansteckender sein könnte, reiht es sich in den Labortests, verglichen mit anderen Varianten, ebenfalls hinter Delta ein.

Ob Lambda überhaupt in der Lage sein wird, Delta zu verdrängen – ähnlich wie Alpha, also die „britische“ Variante, vor einigen Wochen von Delta verdrängt wurde –, war schon durch die japanischen Untersuchungen nicht sehr naheliegend. Dazu kommt, dass andere, ähnliche experimentelle Preprint-Studien wie etwa die einer amerikanischen Forschergruppe an der Grossman School of Medicine an der New York University zu gegenteiligen Resultaten kam: Die von Genesenen oder von mit mRNA-Impflingen gewonnenen Antikörper seien grundsätzlich in der Lage, die Vermehrung der Lambda-Viren im Körper und damit Covid-19-Erkrankungen zu stoppen.

Noch taugen alle diese virologischen Studien nicht, ein endgültiges Urteil über die neue Variante zu fällen. Aber die Fachleute sind inzwischen deutlich auf Deeskalationskurs. Das liegt auch an den verfügbaren epidemiologischen Daten. Lambda war vor einem Jahr in Peru erstmals entdeckt worden, ist also so „alt“ wie die zuerst in Indien beschriebene Delta-Variante. Anders jedoch als Delta, das im Laufe der Monate weltweit auftauchte und in vielen Ländern andere, hochinfektiöse oder immunologisch angepasste Erregervarianten verdrängte, breitete sich Lambda eher langsam zuerst in Südamerika aus und wurde zuletzt in etwa dreißig Ländern identifiziert.

Die Fallzahlen sind dabei gering, in Deutschland war Lambda laut der jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts nur in einer von etwa tausend Proben gefunden worden. Auch in anderen Ländern und sogar in Südamerika, wo die Variante sich vor allem unter Ungeimpften während der letzten Infektionswelle ausbreitete, ist Lambda quasi bisher nur dort erfolgreich, wo es keine Konkurrenz durch ähnlich gut angepasste und infektiöse SARS-CoV-2- Varianten gibt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Lambda, als man im Juni darauf aufmerksam wurde, denn auch nicht zu den bisher vier „Variants of Concern“ gestellt, den besorgniserregenden Varianten des Coronavirus. Vielmehr bleibt Lambda – wie Kappa, Epsilon und einige andere Virustypen – als „interessante Variante“ auf der Beobachtungsliste. Von vielen Virologen wird ohnehin die wiederum zuerst in Indien aufgetauchte neue Entwicklungsstufe von Delta, die sogenannte Delta-Plus, von der es wiederum schon Weiterentwicklungen gibt, als möglicher neuer Pandemie-Problemfall höher eingestuft als Lambda.