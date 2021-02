Aktualisiert am

Wissenschaftler in Sorge : Das Virus verändert sich weiter

Die in Großbritannien vorherrschende Variante des Coronavirus ist schon wieder mutiert. Laut einem Bericht der Gesundheitsbehörde macht diese Veränderung sogar Antikörper zum Teil unwirksam. Wie groß das Problem ist, kann noch niemand sagen.

Eine Labormitarbeiterin in Ingelheim Bild: dpa

Ein neuer Bericht der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) liefert beunruhigende Erkenntnisse über die „britische“ Coronavirus-Variante B.1.1.7. Das Virus breitet sich demnach weiter aus und hat sich in Großbritannien genetisch weiter verändert. Es passt sich offenbar immer mehr seiner menschlichen Umgebung an. In elf dokumentierten Fällen ist bei jüngsten Genomanalysen die Mutation E484K aufgetaucht, die unabhängig davon auf anderen Kontinenten entstanden war und bei der „südafrikanischen“ und „brasilianischen“ Variante enthalten ist.

Noch ist unklar, ob die ohnehin ansteckendere britische Variante mit dieser Zusatzmutation noch gefährlicher wird. Dazu ist zu wenig über die Ansteckraten dieser frischen Kombi-Mutanten bekannt. Die bisherige B.1.1.7.-Variante hat man mittlerweile – ohne die E484K-Mutation – in 73 Ländern nachgewiesen, Deutschland eingeschlossen. Nach Veröffentlichung des PHE-Berichts ist die Einschätzung aller Virologen von der Sorge getragen, dass die zusätzliche Mutation den Immunschutz genesener Infizierter und die Wirkung der Impfstoffe sowie von monoklonalen Antikörpern zumindest abschwächen könnte.