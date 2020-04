Corona-Studie zu Heinsberg : Kommt es bald zu Lockerungen?

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck am Donnerstag auf dem Weg zur Pressekonferenz Bild: dpa

Zwischenergebnisse einer Studie mehrerer Forscher der Universität Bonn zur Verbreitung des Corona-Virus im besonders schwer betroffenen Kreis Heinsberg deuten darauf hin, dass in Bälde mit einer behutsamen Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie begonnen werden kann. Die Politik habe mit der Verhängung des weitgehenden Shutdown richtig reagiert, um unkontrollierte Ausbrüche zu verhindern, sagte der Virologe Hendrik Streeck bei der Vorstellung der Zwischenergebnisse der im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung erstellten Studie am Donnerstag in Düsseldorf.

„Dadurch dass die Menschen in Deutschland so aktiv und diszipliniert mitgemacht haben, ist es uns jetzt möglich, in eine zweite Phase einzutreten.“ Voraussetzung sei aber, dass unter anderem weiter strikt auf Distanz und Hygiene geachtet werde. „Wir haben gelernt, wie wir uns richtig verhalten und damit stark dem Ausbruchsgeschehen entgegengewirkt.“

Der an der Untersuchung beteiligte Bonner Hygiene-Professor Martin Exner schloss sich dieser Einschätzung an, wies jedoch darauf hin, dass besonders gefährdete Personen, also alte und vorerkrankte Menschen weiter streng geschützt werden müssten. Namentlich in Alten- und Pflegeheimen müsse weiterhin eine „restriktive Politik“ aufrechterhalten werden.

Das Tragen eines Mundschutzes sei nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Altenheimen ganz besonders wichtig. Exner forderte deutliche Investitionen in Schutzmaterial. In vielen Pflege- und Altenheimen sowie in der ambulanten Pflege herrscht nach wie vor ein akuter Mangel an Masken und Kitteln; zuletzt häuften sich die Meldungen über Corona-Tote in Altenheimen.