Neue Corona-Hilfen : „Machbar und verantwortbar“

Ein Kinderbonus von 150 Euro, Zuschüsse für Grundsicherungsempfänger und Hilfe für Unternehmen: Nachdem Union und SPD in einem fünfstündigen Sitzungsmarathon im Kanzleramt ein neues Corona-Hilfspaket geschnürt hatten, zeigten sich Vertreter der Parteien am Abend in Berlin hoch zufrieden mit dem Ergebnis. Es sei ein „guter Koalitionsausschuss“ gewesen, sagte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) wertete die Beschlüsse als Zeichen dafür, dass die Koalition „handlungsfähig“ sei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lobte die „sehr konstruktive Atmosphäre“ des Treffens. An dem Koalitionsausschuss nahm erstmals auch der neue CDU-Chef Armin Laschet teil. Das Spitzentreffen war das erste Treffen dieser Art seit vergangenem August.

Zu den genauen Kosten der Beschlüsse machten die Koalitionspartner keine Angaben. Walter-Borjans sagte, sie bewegten sich im Finanzrahmen und seien „machbar und verantwortbar“. Die neuen Corona-Hilfen können nach Angaben der SPD ohne einen Nachtragshaushalt im bestehenden Finanzrahmen finanziert werden. Der Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung und der Kinderbonus kosteten den Staat etwa drei Milliarden Euro, die geringere Mehrwertsteuer in der Gastronomie rund 3,5 Milliarden im Jahr, sagten die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nach dem Koalitionsausschuss. Dazu komme eine Milliarde für die Kulturbranche. Die finanziellen Auswirkungen der Steuerentlastungen für Unternehmen ließen sich derzeit dagegen schwer schätzen.

Das Geschäft der Gastronomen ankurbeln

Konkret sehen die Beschlüsse vor, dass Familien einen einmaligen Kinderbonus von 150 Euro pro Kind erhalten sollen. Vergangenes Jahr war bereits ein Kinderbonus von 300 Euro pro Kind an Kindergeldempfänger gezahlt worden. Damit sollte in der Coronakrise der Konsum gefördert werden.

Auch Grundsicherungsempfänger sollen einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro erhalten. Das teilten CDU, CSU und SPD am Mittwochabend nach Koalitionsberatungen im Berliner Kanzleramt mit. Um das Geschäft der von der Krise gebeutelten Gastronomie anzukurbeln, wurde die Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent verlängert. Ursprünglich war eine Befristung der Mehrwertsteuersenkung bis 30. Juni dieses Jahres vorgesehen.