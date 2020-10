Neue Corona-Beschlüsse : Der zweite Lockdown, der keiner ist

Ministerpräsident Bouffier : „Müssen mit allen denkbaren Mitteln vorgehen“

Nach den Beschlüssen der Regierungschefs zur Eindämmung der Pandemie geht die Arbeit in Hessen weiter. Am Donnerstag tagt das Corona-Kabinett, in den nächsten Tagen kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen.