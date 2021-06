Abgeordnetenhaus aus Holz : Ein nachhaltiger Nachbar für den Reichstag

Dass politische Prozesse mal eine Weile in der Luft hängen, ist keine Seltenheit. Für die Orte, an denen über solche Prozesse verhandelt wird, gilt das nicht. Allerdings bestätigt auch hier die Ausnahme die Regel. Es ist ein regnerischer Nachmittag Ende Mai, als nordöstlich vom Reichstag ein Mann vier Ketten an einem sogenannten Modul festschraubt. Es besteht im Wesentlichen aus Holz – tragende Teile, Boden, Wände – und hat die Form eines großen Containers. Gewicht: etwa sieben Tonnen.

In seinem Inneren ist der rote Teppichboden bereits ausgerollt, die Fenster sind montiert, die Steckdosen und Kabelschächte ebenso. Die Schläuche für die Belüftungsanlage sind verlegt, sogar der Sichtschutz aus buntem Glas und die Außenjalousien sind angebracht. Eigentlich fehlen nur noch die Möbel und die Menschen.