Fast 20 Millionen Euro, so viel verdienten im vergangenen Jahr die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nebenbei. Mit Vorträgen, Büchern oder Unternehmensbeteiligungen. Finanziell notwendig hätten die Abge­ordneten die Nebeneinkommen nicht, aktuell beträgt die sogenannte Diät fast 10.600 Euro im Monat. Hinzu kommen eine steuerfreie Aufwandspauschale sowie eine Amtsausstattung. Insgesamt erhielt ein Abgeordneter im vergangenen Jahr ein Einkommen von 183.706 Euro.

Im Herbst 2021 hatte der Bundestag die Regelung zur Veröffentlichungspflicht geändert. Statt eines Stufensystems müssen Abgeordnete nun alle Nebeneinkünfte angeben, die mehr als 1000 Euro im Monat oder mehr als 3000 Euro im Kalenderjahr betragen. Mit der neuen Regelung müssen außerdem Gewinn- oder Kapitalanteile an Unternehmen von mehr als fünf Prozent erfasst werden. Gut anderthalb Jahre hatten die Abgeordneten Zeit, alle Angaben an die Bundestagsverwaltung zu schicken, die dann das Profil jedes Abgeordneten auf der Internetseite des Bundestags nach und nach aktualisierte.

Mehr als Drittel muss Nebeneinkünfte melden

Die F.A.Z. hat sich angesehen, wie viel die Abgeordneten im Detail in einem Kalenderjahr der aktuellen Legislaturperiode verdient haben. Für die Ermittlung der Nebeneinkünfte wurde zur besseren Vergleichbarkeit nur das Kalenderjahr 2022 berücksichtigt. Nebeneinkünfte, die von Abgeordneten als monatliche Zahlungen angegeben worden waren, wurden stets für zwölf Monate kalkuliert. Alle Beträge wurden als Bruttobeträge behandelt. Obwohl es nur 736 Mandate gibt, gaben 747 Abgeordnete Auskunft über ihre Ne­beneinkünfte. Dies erklärt sich vor allem durch Abgeordnete, die in der aktuellen Legislaturperiode ausgeschieden sind, und ihre jeweiligen Nachrücker.

Im Durchschnitt liegen die offengelegten Nebeneinkünfte der Bundestagsmitglieder bei 73.620 Euro für das Jahr 2022. Etwa 36 Prozent der Abgeordneten hatten meldepflichtige Beträge. Angesichts der insgesamt allerdings weit auseinandergehenden Nebeneinkünfte der Parlamentarier bleibt für viele auch innerhalb des Bundestags die Frage, wie die Zahlungen begründet werden können.

Der Abgeordnete Matthias Miersch (SPD) etwa befürwortet sie: „Politisch aktiv zu sein setzt nach meiner Auffassung stets ein gewisses Maß an Unabhängigkeit voraus. Vor mehr als 20 Jahren habe ich mir als selbständiger Rechtsanwalt eine berufliche Existenz aufgebaut. Diese will ich mir erhalten, zumal ich nicht absehen kann, wie lange meine Abgeordnetentätigkeit andauert“, schreibt er auf seiner Internetseite. Dem könnte allerdings auch das Argument entgegengesetzt werden, dass finanzielle Unabhängigkeit vom Mandat nicht unbedingt zu politischer Unabhängigkeit führt.

Spitzenverdiener unter den Abgeordneten ist Markus Herbrand (FDP). Im vergangenen Jahr hat er mit Beratertätigkeiten 3,2 Millionen Euro verdient – das entspricht rund einem Sechstel der Gesamtnebeneinkünfte des Bundestags. Daneben gibt es drei weitere Parlamentarier, die auf Nebeneinkünfte von mehr als einer Million Euro kommen: Sebastian Brehm (CSU) mit 2,7 Millionen Euro, Alexander Engelhard (CSU) mit 1,7 Millionen Euro und Thomas Heilmann (CDU) mit 1,2 Millionen Euro.

Sahra Wagenknecht verdiente Hunderttausende

In den anderen Parteien gibt es niemanden, der im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro zusätzlich verdient hat. Auf sechsstellige Summen kommen aber auch unter den kleineren Fraktionen mehrere Abgeordnete. Der Anwalt En­rico Komning von der AfD gehört mit 842.000 Euro ebenso zu den Topverdienern wie Sahra Wagenknecht von den Linken. Schon im März hatte ihr gemeldeter Nebenverdienst für Furore gesorgt. 793.000 Euro verdiente die Abgeordnete demnach neben dem Mandat. Ein Großteil davon kam wiederum über ihr Buch „Die Selbstgerechten“, erschienen 2021 im Campus-Verlag. Ophelia Nick, Erbin eines Milliardenkonzerns, führt bei den Grünen mit 718.250 Euro an Gewinnausschüttungen die Liste an. Die SPD-Abgeordnete Nezahat Baradari verdiente vor allem mit ihrer Nebentätigkeit als Fachärztin in einer Kinder- und Jugendarztpraxis „lediglich“ 485.016 Euro.

Abgesehen von einzelnen Topverdienern variiert der Anteil der Abgeordneten, die überhaupt meldepflichtige Ne­beneinkünfte haben, stark zwischen den Parteien. Während nur 20 Prozent der AfD-, Linken-, und Grünenabgeordneten Nebeneinkünfte angegeben haben, sind es bei der SPD 35 Prozent. In der Unionsfraktion und der FDP hat indes jeder zweite Mandatsträger eine Nebentätigkeit. Beide Fraktionen führen auch die Liste der Gesamtnebeneinkünfte im Bun­destags an. Auf die 197 Abgeordneten von CDU und CSU entfallen 8,7 Millionen Euro, auf die 92 FDP-Mandatsträger fünf Millionen Euro.

Mit der neuen Angabepflicht für Nebeneinkünfte wurde in den Verhaltensregeln für Bundestagsabgeordnete außerdem die Liste von unzulässigen Zuwendungen und Vermögensvorteilen erweitert. So dürfen Abgeordnete kein Geld mehr für Vortragstätigkeiten annehmen, die „in unmittel­barem inhaltlichem Zusammenhang mit der Mandatsausübung“ stehen. Auch Geld­spenden für die Mandatstätigkeit sowie Lobbyismus in Zusammenhang mit dem Mandat sind nicht mehr möglich.

Damit sollen Interessenskonflikte vermieden werden, wie sie insbesondere während der Corona-Pandemie kritisiert wurden. Dabei nahmen mehrere CDU- und CSU-Ab­geordnete Provisionen für die Vermittlung von Corona-Schutzausrüstung – davon vor allem Masken – zwischen Unternehmen und Bundes- und Landesbehörden an. Auch nach dem Fall von Philipp Amthor (CDU), der für eine Aufsichtsratstätigkeit für das Unternehmen Augustus Intelli­gence unter anderem Aktienoptionen und bezahlte Reisen erhielt, wurde mehr Transparenz gefordert. Trotz der neuen Regelungen bleiben blinde Flecken übrig. Fachleute monieren, dass einige Tätig­keiten weiterhin im Graubereich liegen.