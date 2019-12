Gießener NPD-Urteil : Ein Richter radikalisiert sich

Richter Andreas Höfer am Gießener Verwaltungsgericht hätte es sich einfach machen und das Urteil allein formell begründen können. Immerhin war die NPD nicht angehört worden, bevor die Stadt Ranstadt die Plakate für die Europawahl abhängen ließ. Stattdessen entschied Höfer den Fall auch inhaltlich und führte ausführlich auf, warum aus seiner Sicht die Sprüche „Stoppt die Invasion: Migration tötet!“ und „Widerstand jetzt“ auf einem Plakat nicht volksverhetzend sind. Höfer ging so weit, sogar ausführlich Beispiele dafür zu bringen, warum die NPD teilweise recht habe.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Offenkundig ging es dem Richter dabei um das große Ganze. So ging er grundsätzlich auf die Situation in der Bundesrepublik nach der Flüchtlingseinwanderung ab 2014 ein, die zu Veränderung innerhalb der Gesellschaft geführt habe, die „auf lange Sicht zum Tod der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ führen könnten. Auch warnte Höfer: „Lässt man jedem Geschehen freien Lauf, wird dies über kurz oder lang zu chaotischen Verhältnissen führen.“ Nicht nur an dieser Stelle stellt sich beim Lesen des Urteils der Eindruck ein, Höfer könnte nach dem Motto gehandelt haben: Man wird ja noch richten dürfen. Bezug auf Urteile anderer Instanzen, die den Sachverhalt anders werteten, nahm er keinen.

Nun ist Höfer kein Anfänger. Am Verwaltungsgericht Gießen ist er einer Sprecherin des Gerichts zufolge seit Mitte der neunziger Jahre tätig. Zu lesen war, er sei zuständig für Asylsachen. Das ist nicht falsch, doch gilt das am Gießener Verwaltungsgericht aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen von Asylklagen für alle Richter. Nicht alle aber haben schon überregional mit umstrittenen Entscheidungen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Breitseite gegen das Bundesverfassungsgericht

Höfer tat das nun bereits zum dritten Mal. Im vergangenen Jahr rüffelte er erstaunlich selbstbewusst das Bundesverfassungsgericht. Dabei ging es um den Fall eines in Deutschland geborenen Türken, der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war und ausreisen musste, sich dagegen aber juristisch wehrte bis vor das Bundesverfassungsgericht. Dieses gab ihm teilweise Recht, auch mit Bezug auf die Situation in der Türkei. Höfer rüffelte das Gericht, warf ihm vor, Angaben zur Situation in der Türkei „vom Hörensagen“ bloß wiederzugeben. Er urteilte, das Bundesverfassungsgericht „überdehne“, „überspanne“, ja es „verkenne“ und schrieb, der Begründung der Karlruher Richter scheine „die Phrase ,am deutschen Wesen soll die Welt genesen‘ zugrunde zu liegen“, was aber „verfehlt“ sei. Schließlich geht Höfer so weit, dem wegen Terrorismus Verurteilten in seinem Urteil Grundrechte abzusprechen: Bei Terrorhandlungen gebe es Anlass für die Annahme, dass es einem „Terroristen verwehrt ist, sich zu seinem Schutz gerade auf diese Rechtsordnung, die er an anderer Stelle vehement bekämpft, zu berufen“.

Aufgefallen war der Richter auch schon 2014, als er in einem Rechtsstreit gegen das Jobcenter Gießen in der Urteilsbegründung zweifelte „ob eine unter dem Begriff ,Jobcenter‘ firmierende Einrichtung eine deutsche Verwaltungsbehörde sein kann“. Derartige Anglizismen hätten weder in der deutschen Gerichtsbarkeit noch im deutschen Behördenaufbau einen Platz. Durch den hohen Rang der richterlichen Unabhängigkeit sind Richter in der Begründung ihrer Urteile praktisch völlig frei, solange sie nicht in den strafbaren Bereich der Rechtsbeugung kommen, was eigentlich nie der Fall ist. Den Vorgesetzten bleibt im Umgang mit allzu eigensinnigen Richtern allein das Mittel, sie bei Beförderungen nicht zu berücksichtigen.

Den Fall der NPD-Plakate entschied der Richter Anfang August alleine. Er tat das nicht als Einzelrichter, sondern als Berichterstatter – also federführender Richter – der Kammer des Gerichts. Dem zugestimmt hatten die Prozessbeteiligten, also der NPD-Landesverband und die Stadt Ranstadt. Die Bürgermeisterin des 5000-Einwohner-Örtchens nordöstlich von Frankfurt, Cäcilia Reichert-Dietzel, äußert sich nun empört über das Urteil. „Wenn ein Richter zu solch einem Urteil kommt, dann sind wir schon sehr weit in diesem Land. Da nutzt einem auch der Rechtsweg nichts mehr“, sagt sie. Im Kreis hat der Fall eine besondere Note, hier ist die NPD traditionell stark und im Kreistag mit zwei Abgeordneten vertreten. Einer davon ist Stefan Jagsch, der unlängst als kurzzeitiger Ortsvorsteher in Altenstadt für Aufsehen gesorgt hatte.

Reichert-Dietzel ging nach Absprache mit dem Gemeinderat sowie dem Städte- und Gemeindebund nicht in Berufung. Sie schätzte die Erfolgsaussichten als gering ein. Aufgrund der fehlenden Anhörung und da das Bundesverfassungsgericht zuvor geurteilt hatte, Verwaltungsgerichte hätten nicht überzeugend dargelegt, dass der Spruch „Migration tötet“ volksverhetzend sei. Nun hat der Kreis als Kommunalaufsicht Berufung eingelegt. Der Verwaltungsgerichtshof wird über den Fall befinden.