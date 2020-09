Fall Nawalnyj : Schweden und Frankreich bestätigen Nowitschok-Vergiftung

Aktualisiert am

Aleksej Nawalnyj im Dezember 2019 in Moskau Bild: EPA

Die Bundesregierung hat weitere Labore in die Untersuchung der Vergiftungsursache des russischen Oppositionellen Aleksej Nawalnyj einbezogen, der seit drei Wochen im Berliner Universitätskrankenhaus Charité behandelt wird. Nach der Analyse eines Labors der Bundeswehr wurde Nawalnyj mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte in Berlin mit, die Bundesregierung habe „mit Frankreich und Schweden weitere europäische Partner um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises anhand erneuter Proben von Herrn Nawalny gebeten“. Die Ergebnisse dieser Überprüfung „durch Speziallabore in Frankreich und Schweden“ lägen nunmehr vor „und bestätigen den deutschen Nachweis“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Da es sich bei Nowitschok um einen chemischen Nervenkampfstoff handele, komme sein Einsatz bei der Vergiftung Nawalnyjs überdies einem schwerwiegenden Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen gleich. Seibert teilte weiter mit, die Bundesregierung habe daher außerdem die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) „in die Analyse von Beweismitteln im Fall Nawalnyj einbezogen“. Die Grundlage dafür ergebe sich aus dem Chemiewaffenübereinkommen, das allen Vertragsstaaten die Möglichkeit eröffnet, technische Unterstützung durch die OPCW zu erhalten. Die Organisation habe auf dieser Grundlage Proben von Nawalnyj genommen und „die nötigen Schritte eingeleitet, um diese durch Referenzlabore der OPCW untersuchen zu lassen“.

Mehr zum Thema 1/

Die Bundesregierung sieht sich durch diese Schritte und die schwedischen und französischen Untersuchungsergebnisse in ihrer Haltung gegenüber Moskau bestätigt. Seibert sagte, „wir erneuern die Aufforderung, dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt; wir stehen mit unseren europäischen Partnern in engem Austausch zu weiteren Schritten“.