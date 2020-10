Der Fall Nawalnyj : Röttgen: „Schröders Verhalten erfüllt viele Deutsche mit Scham“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, sagte den Funke Medien, die Altkanzler-Privilegien gebe es aus Respekt vor dem Amt. „Wie Schröder diese mit seinen tiefen Kreml-Verwebungen vereinbaren kann und dabei noch in den Spiegel schauen kann, ist seine Sache.“

Weit dramatischer ist es laut Nouripour, wie groß Schröders „Kreml-gesteuerter Einfluss“ auf die Pipeline-Politik der SPD sei. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hatte nach dem Nawalnyj-Anschlag Rufe nach einem Aus für Nord Stream 2 zurückgewiesen.

Schröder ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der Projektgesellschaft für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, bei der der russische Energiekonzern Gazprom formal einziger Anteilseigner ist. Zudem ist Schröder seit drei Jahren Aufsichtsratsvorsitzender des größten russischen Ölkonzerns Rosneft.

Schröder kontert Nawalnyj

Nawalnyj kritisierte Schröder unlängst als Schröders „Laufburschen“. Schröder hatte in Zusammenhang mit möglichen Sanktionen in seinem Podcast kürzlich darauf hingewiesen, dass die Verantwortung für die Vergiftung Nawalnyjs mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok noch nicht geklärt sei: „Was gegenwärtig gemacht wird, sind ja wesentlich Spekulationen, weil (...) gesicherte Fakten gibt es ja nicht, jedenfalls nicht über die Tatsache, wer verantwortlich ist für diesen Anschlag auf Herrn Nawalnyj.“

Schröder wies unterdessen am Mittwoch Nawalnyjs in der „Bild“ geäußerte Behauptung entschieden zurück, er erhalte „verdeckte Zahlungen von Putin“: „Ich habe Verständnis für die schwierige persönliche Situation, in der sich Herr Nawalnyj befindet. Seine Interview-Aussagen in der ‚Bild-Zeitung‘ und bei bild.de über angebliche ‚verdeckte Zahlungen‘ sind jedoch falsch. Er selbst sagt, dass er für seine Unterstellungen keine Belege habe“, so Schröder in einer auf linkedin.de veröffentlichten Stellungnahme. Er sehe sich deshalb gezwungen, gegen den Verlag juristisch vorzugehen.