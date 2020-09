Neue Sanktionen gegen Moskau : Die Geschäfte der mächtigen Russen im Westen

Ein Ende der Gaspipeline Nord Stream 2 wäre das deutlichste denkbare Signal an Putin, dass die Vergiftung Nawalnyjs nicht folgenlos bleibt. Aber der Westen hat noch weitere Mittel gegen das Regime in Moskau in der Hand.

Im Frühjahr 2017 haben Alexej Nawalnyj und sein Team eine Villa in der Toskana und die sie umgebenden hundert Hektar Weinberge genauer in den Blick genommen: In aufwendigen Recherchen konnten sie diesen Besitz dem damaligen russischen Ministerpräsidenten und früheren Präsidenten Dmitrij Medwedjew zuordnen. Sie waren im Besitz einer Holding auf Zypern, die personelle Überschneidungen mit Organisationen aufwies, die so wohlklingende Namen wie „Stiftung zur Unterstützung gesellschaftlich bedeutender staatlicher Projekte“ tragen, tatsächlich aber in Russland Luxusimmobilien und Ländereien im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro verwalten, die nachweisbar von Medwedjew genutzt werden.

Eigentlich dürfen russische Staatsdiener seit vielen Jahren keinen Besitz im westlichen Ausland mehr haben. Das wurde nach den Protesten gegen Putin und die Kreml-Partei „Einiges Russland“ im Winter 2011/2012 offiziell damit begründet, dass sie nicht anfällig für westlichen Druck sein sollen. Trotzdem ist Medwedjew laut Recherchen Nawalnyjs nicht der einzige aus der politischen Elite in Moskau, der ein mit regulären Einkünften nicht erklärbares Vermögen in Immobilien in Westeuropa investiert hat.

Durch Korruption und Nepotismus erlangtes Geld

Das ist ein Ansatzpunkt, wenn es nun um die Frage geht, wie Deutschland und die EU auf die Vergiftung Nawalnyjs mit einem chemischen Kampfstoff reagieren können. Es wäre wohl auch im Sinne Nawalnyjs, der sich in der Vergangenheit immer wieder zu den westlichen Sanktionen gegen Russland geäußert hat: Er tritt gegen Maßnahmen ein, die sich gegen bestimmte Wirtschaftszweige richten, da dadurch auch die Bevölkerung in Russland getroffen würde, forderte aber ein schärferes Vorgehen gegen die Nutznießer des Regimes, die durch Korruption und Nepotismus erlangtes Geld über Banken und verschachtelte Holding-Konstruktionen im Westen waschen und investieren.

Mehr zum Thema 1/

Nicht nur russische Staatsdiener haben finanzielle Interessen im Westen Europas. Viele Oligarchen, die ihre wirtschaftliche Position in Russland ihrer Nähe zum Kreml und der Bereitschaft verdanken, sich für politische Zwecke einspannen zu lassen, machen Geschäfte in Westeuropa und bringen große Teile ihres Vermögens vor den heimatlichen Unwägbarkeiten hier in Sicherheit. Auch bei ihnen lassen sich in vielen Fällen sicher rechtssichere Ansatzpunkte für persönliche Sanktionen finden.

Hinzu kommt das Engagement staatlicher und staatlich kontrollierter russischer Energiekonzerne in Westeuropa. Der Ölkonzern Rosneft, dessen Aufsichtsratsvorsitzender der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist, baut sein Geschäft in Deutschland seit einiger Zeit massiv aus. Das Sagen hat bei Rosneft Igor Setschin, ein enger Weggefährte Putins, gegen den die Vereinigten Staaten und Kanada schon zu Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine 2014 Sanktionen verhängt haben. Rosneft agiert, wie der Gaskonzern Gasprom, vielfach als Instrument der russischen Außenpolitik. In Russland ist Setschin berüchtigt für sein hartes Vorgehen gegen Kritiker und Konkurrenten – auch solche aus der Elite.

Und schließlich ist da noch die fast fertig gestellte Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee. Deutschland hat das Projekt bisher in der EU gegen massive Kritik sowohl aus der Europäischen Kommission als auch aus ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten unterstützt, obwohl es offensichtlich vor allem geopolitischen Zwecken dient. Die Pipeline wird Russland mittelfristig in die Lage versetzen, die Ukraine beim Gasexport nach Europa zu umgehen. Für die Ukraine bedeutet das nicht nur finanzielle Verluste, sondern vor allem auch eine Verschlechterung ihrer Sicherheitslage: Bisher ist Moskau noch darauf angewiesen, dass der Transit seines Gases durch Ukraine reibungslos läuft, so dass es sich mit einer weiteren Destabilisierung des Landes oder gar einer Eskalation des Konfliktes selbst massiven Schaden zufügen würde.

Noch Anfang dieser Woche hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür ausgesprochen, Nord Stream 2 fertigzustellen. Würde die Bundesregierung davon nun abrücken, wäre es das wirtschaftlich wie symbolisch deutlichste Signal an den Kreml, dass die Empörung über den Giftanschlag auf Nawalnyj nicht folgenlos bleibt. Das Regime von Wladimir Putin wird seinen Charakter durch solche Maßnahmen nicht ändern. Aber es agiert nicht im luftleeren Raum und muss auf die wirtschaftlichen Interessen seiner Unterstützer Rücksicht nehmen. Sanktionen können deshalb die Kosten-Nutzen-Rechnung des Kremls vor neuen Gewalttaten verändern.