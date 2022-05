„Es gibt keinen Weg zurück“ : Schweden und Finnland suchen Berlins Rückendeckung

Die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin, haben sich bei einem gemeinsamen Besuch in Deutschland der Rückendeckung der Bundesregierung für ihre Erwägungen versichert, Mitglieder der NATO zu werden. Die beiden Regierungschefinnen nahmen am Dienstag in Meseberg bei Berlin an der Auftaktsitzung einer Klausurtagung des Bundeskabinetts teil. Sie erörterten die Sicherheitslage, die durch den Überfall des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine vor mehr als zwei Monaten entstanden ist, in der Kabinettsrunde mit den Ministern der Bundesregierung.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Bundeskanzler Olaf Scholz sagte anschließend: Nach dem, was Putin in der Ukraine begonnen habe, könne niemand davon ausgehen, dass er nicht auch in anderen Fällen das Völkerrecht brechen werde. Finnland und Schweden seien „befreundete Länder“, so Scholz; die Debatten um ihre militärische Sicherheit und um mögliche Beitritte zur NATO würden in Deutschland genau verfolgt. Scholz sagte: „Klar ist, wenn sich die beiden Länder dafür entscheiden, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen.“ Die Erörterungen mit den beiden Regierungschefinnen seien „als Freunde“ geführt worden, „als Länder, die schon lange eng zusammenarbeiten“ und die gleichermaßen „bedrückt sind angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine“.