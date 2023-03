Als Friedrich Merz am Donnerstag im Bundestag auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers antwortete, zählte er die Streitpunkte in der Ampelkoalition auf. Der CDU-Vorsitzende verwies auch auf die Nationale Sicherheitsstrategie, welche die Koalition längst vorgelegt haben wollte. Die Arbeit an dem Papier ist in dieser Woche zumindest in die nächste Phase eingetreten.

Nach Monaten, in denen die Strategie in einem kleinen Kreis von Personen aus Kanzleramt und wenigen Ressorts erarbeitet wurde, ging sie am Montag als Verschlusssache in die Ressortabstimmung. Doch auch wenn das derzeit etwa 40 Seiten lange Papier der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist, deutet sich an, dass nicht nur Oppositionspolitiker wie Friedrich Merz am Ende sicher wieder Kritikpunkte finden werden.

Dass die Ausarbeitung länger gedauert hat als geplant, ist offensichtlich: „Wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende Nationale Sicherheitsstrategie vorlegen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Es ist die erste Sicherheitsstrategie, das Auswärtige Amt erhielt die Federführung. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine, und die Erwartungen stiegen.

Chinastrategie wird erst später kommen

Auch jetzt dürfte es noch ein paar Wochen bis zur Veröffentlichung dauern. Viel wichtiger aber ist die Frage, was am Ende in dem Papier steht – und was sich daraus an konkreten Maßnahmen ableiten lässt. Denn auch international wird genau beobachtet, welche Schlüsse die Bundesregierung aus der Zeitenwende gezogen hat.

Die Strategie soll nicht nur die sicherheitspolitische Lage in der Welt beschreiben, sondern auch, welche Konsequenzen sich daraus für die nationale Sicherheit ergeben. So gibt es den Blick nach Russland, der auf absehbare Zeit größten Bedrohung für die nationale Sicherheit, nach China, das schon im Koalitionsvertrag als Partner, Wettbewerber und Systemrivale beschrieben wird, oder nach Amerika, dem engsten Verbündeten außerhalb Europas.

Aber eine ausführliche Chinastrategie zum Beispiel wird erst nach der Sicherheitsstrategie veröffentlicht. In dieser steht der Begriff der integrierten Sicherheitspolitik im Zentrum: Es geht darum, wie die Widerstandsfähigkeit im Land gegen die von außen drohenden Gefahren gestärkt werden kann.

Deutliches Murren aus den Ländern

Dabei soll es nicht nur um die militärische Dimension gehen, sondern auch um Ernährungssicherheit, den Zivil- und Katastrophenschutz, um Energiesicherheit und die kritische Infrastruktur. Mit Blick auf die angespannte Haushaltsdiskussion wird die Formulierung genau beobachtet werden, mit der das Zwei-Prozent-Ziel bei der Verteidigung in das Papier aufgenommen wird – und im Verhältnis dazu die Steigerungen bei der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.

Die Strategie greift auf viele Ressorts über und auf viele Ebenen, von den Kommunen bis hin zur Regierung. Vor allem aus den Ländern war daher schon ein deutliches Murren zu vernehmen. Man forderte, einbezogen zu werden. Eine Zentralisierung beim Katastrophenschutz, für den die Länder zuständig sind, wird es nun nicht geben – eine Mehrheit für eine Grundgesetzänderung ist nicht absehbar.

Ohnehin sorgt schon vor der Veröffentlichung des Papiers vor allem das für Unruhe, was nicht darin stehen wird: Fehlen wird ein Nationaler Sicherheitsrat. Vor allem die FDP hatte sich dafür eingesetzt, aber auch Sicherheitsfachleute. Am Ende konnten sich Kanzleramt und Auswärtiges Amt nicht einigen, wo man einen solchen hätte ansiedeln sollen.

„Ich bedauere, dass wir in der Sicherheitsstrategie keine strukturellen Anpassungen wie einen Nationalen Sicherheitsrat hinbekommen, oder Änderungen beim Katastrophenschutz“, sagt der außenpolitische Sprecher der FDP, Ulrich Lechte. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass es ein gutes Papier werde. „Denn jede Sicherheitsstrategie ist besser als keine.“

Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner bedauert das Fehlen des Sicherheitsrates nicht. „Wir sind nicht Amerika“, sagt er, „und wir haben auch so in den Zeiten des Krieges überzeugend agiert.“ Damit liegt er ganz auf der Linie des Bundeskanzlers. „Ob man einen Nationalen Sicherheitsrat in einem Land benötigt, das anders als die USA kein Präsidialsystem hat, kann man natürlich breit diskutieren – ich bin da bekanntlich skeptisch“, sagte Olaf Scholz in einem Interview dem „Handelsblatt“.