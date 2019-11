Aktivistin mit Downsyndrom : Eine echte Rampensau

Aktualisiert am

Dedreux traf 2017 in der Wahlarena auf Angela Merkel. Bild: privat

Natalie Dedreux ist klein, aber ihre Schritte sind kräftig. Wenn sie lacht, dann so breit, dass ihr Zahnfleisch zu sehen ist. Wenn sie weint, dann so laut, dass die Leute um sie herum nicht wissen, ob sie hinschauen oder weggucken sollen. Früher wollte sie Astronautin werden, konnte die Planeten von vorne bis hinten runterrattern. Heute will sie Journalistin werden. Dabei ist sie schon längst etwas und dafür weit über Deutschland hinaus bekannt: politische Aktivistin.

Natalie Dedreux hat das Downsyndrom. Und damit steckt sie sofort in dieser Schublade: die Frau mit dem Downsyndrom. Als ob da sonst nichts wäre. Etwa: die Frau mit den krassen Klamotten. Die Frau, deren Lieblingswort „cool“ ist. Die Frau, die gerade in ihre erste WG gezogen ist. Die Frau, die einen zehn Jahre älteren Freund hat. Die Frau, die auf Reggae steht.