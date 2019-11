Nachfolge von Schäfer-Gümbel : Faeser zur neuen hessischen SPD-Vorsitzenden gewählt

Thorsten Schäfer-Gümbel verabschiedete sich in Baunatal nach mehr als zehn Jahren als Parteivorsitzender. Seine Nachfolgerin warb in einer kämpferischen Rede für einen „hessischen Mindestlohn“ von 13 Euro – und ein 365-Euro-Ticket für alle.

Thorsten Schäfer-Gümbel und Nancy Faeser am Samstag in Baunatal Bild: dpa

Nancy Faeser ist neue Vorsitzende der hessischen SPD. Auf dem Landesparteitag in Baunatal erhielt die Neunundvierzigjährige am Samstag 285 von 324 abgegebenen Stimmen und damit 88,8 Prozent Zustimmung. Es gab keine Gegenkandidaten. Faeser war bereits Anfang September als Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel zur Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag gewählt worden, auch damals gab es keine Gegenkandidaten. Nun folgte sie ihm auch beim Parteivorsitz nach.

Schäfer-Gümbel verabschiedete sich in Baunatal nach mehr als zehn Jahren als Parteivorsitzender. Er hatte nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst – es war sein dritter Anlauf als Spitzenkandidat bei einer Landtagswahl und die SPD erhielt nur 19,8 Prozent – Fraktions- und Parteivorsitz sukzessive abgegeben. Dass er dies über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr tat, rechtfertigte er am Samstag damit, dass es ihm darum gegangen sei, die Verhältnisse „geordnet“ zu übergeben. „Das ist getan“, resümierte er in Baunatal und verwies darauf, dass der Landesverband nicht wie die Bundespartei „komplizierteste Verfahren“ anwenden müsse, um zu einer neuen Führung zu kommen.

Faeser, die „Menschensammlerin“

Er warb für seine Nachfolgerin Faeser, mit der ihn seit langem eine „tiefe Freundschaft“ verbinde. Faeser zeichneten Empathie und Zuversicht aus – Eigenschaften, die ihm selbst vielleicht manchmal gefehlt hätten; er bezeichnete Faeser als „Menschensammlerin“.

Schäfer-Gümbel dankte seinen Parteifreunden für die Zeit an der Spitze der Partei und warb darum, diese sollten „gnädig“ sein bei der Bewertung seiner Arbeit. „Es war mir eine Ehre, euer Vorsitzender zu sein“, sagte er und wünschte seiner Partei Erfolg, Kraft, Zuversicht, Leidenschaft und Solidarität. Die Delegierten dankten ihm mit minutenlangem Applaus. Seit Anfang Oktober ist Schäfer-Gümbel Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

„Es endet eine Ära“ sagte Faeser im Anschluss, Schäfer-Gümbel habe die Parteiführung 2009 „in schwierigsten Zeiten“ übernommen und den Landesverband geeint. Faeser hatte zuvor angekündigt, weitgehend die Politik ihres Vorgängers fortzusetzen, mit einer etwas anderen Akzentuierung. So hatte sie kürzlich gesagt, sie wolle „deutlicher machen, wofür die SPD steht“. Am Samstag warb sie vor den 330 Delegierten in einer kämpferischen Rede für Forderungen wie einen „hessischen Mindestlohn“ von 13 Euro, eine Ausbildungsvergütung für Erzieher sowie ein 365-Euro-Ticket für alle.

Kritik an schwarz-grüner Landesregierung

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke könne niemand mehr bestreiten, dass es ein „strukturelles Problem mit Rechtsextremismus“ gebe, sagte Faeser und griff in dem Zusammenhang die AfD an, ohne die Partei beim Namen zu nennen. Diese sei nicht „bürgerlich“, so Faeser; es gelte, den „rollenden Schneeball zu zertreten, bevor er zur Lawine wird“. Im Fall Lübcke kritisierte sie die schwarz-grüne Landesregierung. Wenn ein Innenminister sich so verhalte, wie Peter Beuth (CDU) dies in dem Fall tue, bleibe der SPD nichts anderes, als einen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen.

Den Grünen warf sie im Skandal um den Wursthersteller Wilke Versagen vor, diese trügen durch ihr langsames Handeln „Mitschuld“ daran, dass es mittlerweile drei Tote und mehrere Verletzte durch Listerien aus dem Wilke-Betrieb gebe.

Zum Abschluss ihrer Rede rief Faeser, die weiterhin Mitglied einer Kanzlei ist, die Delegierten auf, mutig zu sein und den Menschen wieder Zuversicht zu geben. Faeser war von 2014 ab Generalsekretärin der Hessen-SPD gewesen, als Nachfolger für das Amt kandidierte in Baunatal der 39 Jahre alte Landtagsabgeordnete und bildungspolitische Sprecher Christoph Degen. Die Wahl war für den frühen Nachmittag vorgesehen.