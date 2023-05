Bürgerschaftswahl : Bremer bestätigen Andreas Bovenschulte im Amt

Die SPD hat mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Wahl in Bremen deutlich gewonnen. Die anderen Sieger an diesem Abend sind die „Bürger in Wut“. Die Rechtspopulisten kommen auf ein zweistelliges Ergebnis. Die Grünen verlieren deutlich.