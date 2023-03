Forderung an Kommunen : Faeser verlangt Reserve an Flüchtlingsunterkünften

Flüchtlinge sind in einer Notunterkunft in Friedrichshafen in einer Sporthalle untergebracht Bild: dpa

Nach dem aus kommunaler Sicht enttäuschenden Flüchtlingsgipfel hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nun ihrerseits Forderungen an die Länder und Kommunen gestellt. Künftig müssten Unterkünfte in Reserve für Notsituationen vorgehalten werden, um schnell größere Zahlen von Flüchtlingen aufnehmen zu können, sagte Faeser der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Das ist eine wichtige Lehre, die spätestens jetzt gezogen werden muss.“ Die Bundesinnenministerin bezeichnete es als „Fehler“, dass mancherorts Unterkünfte nach der Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 wieder zurückgebaut wurden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Im vergangenen Jahr sind etwa 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland geflüchtet, die große Mehrheit von ihnen sind Ukrainer. Für ihre Versorgung und Unterbringung sind Länder und Kommunen zuständig. Die Lage ist vielerorts angespannt. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) schrieb in einem Brief an die Innenminister der anderen Länder, die Grenze der Belastbarkeit in den Bezirksregierungen sei in vielen Bereichen überschritten. Sie seien kaum noch in der Lage, wichtige Aufgaben wie die Unterbringung von Geflüchteten oder die Bewältigung der Energiewende zu erledigen.

Faesers Forderung wird die Rufe von Ländern und Kommunen nach finanzieller Unterstützung noch lauter werden lassen. Vom Flüchtlingsgipfel Mitte Februar hatten sich die kommunalen Spitzenverbände weitere Mittel erhofft, aber nicht bekommen. Die Finanzierung soll Thema bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im April sein. Die Bundesregierung hat für die Versorgung der Flüchtlinge für dieses Jahr 2,75 Milliarden Euro zugesagt.