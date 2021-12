Neue Innenministerin : Die unwahrscheinliche Karriere der Nancy Faeser

Sie sollten mutig sein, den Menschen wieder Zuversicht geben, rief Nancy Faeser ihren Parteifreunden zu, als es für Mut und Zuversicht in der SPD keinen Anlass gab. Im November 2019 war das, kurz zuvor hatte die Partei in Thüringen nur acht Prozent geholt. Die Sozialdemokraten waren ausgelaugt, rund ein Jahr zuvor hatten sie bei der Landtagswahl in Hessen eine historische Niederlage erlitten. Es war Thorsten Schäfer-Gümbels dritter gescheiterter Versuch gewesen, in die Staatskanzlei einzuziehen. Faeser wurde zu seiner Nachfolgerin als Chefin des hessischen Landesverbandes gewählt, allerdings ohne jede Machtperspektive. Es hat schon leichtere Anfänge gegeben.

Trotzdem ist Faeser nun Bundesinnenministerin, die erste Frau in diesem Amt. Selbst engste Parteifreunde wurden von der Nachricht überrascht. Faeser war offenbar selbst erst kurz davor von Scholz gefragt worden. Sie habe zwei Tage zum Überlegen erhalten, sagen Fraktionskollegen. Von Zögern erzählte sie ihnen nichts.