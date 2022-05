Faeser auf F.A.Z.-Kongress : Innenministerin: Ukraine-Politik ist „besonnen und klug“

Aktualisiert am

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am 6. Mai 2022 in Frankfurt auf dem F.A.Z.-Kongress. Bild: Lucas Bäuml

Bundesinnenministerin Nancy Faeser übt auf dem F.A.Z.-Kongress in Frankfurt deutliche Kritik am Ton mancher Diskussionen und lobt die deutsche Ukraine-Politik. In einer Sache sei bei der SPD aber Luft nach oben.