Attacken auf Einsatzkräfte : Faeser: Angreifer mit ganzer Härte des Gesetzes bestrafen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich „fassungslos und wütend“ über die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht geäußert. „Chaoten und Gewalttäter haben mit einer massiven Brutalität Polizei- und Rettungskräfte attackiert, mit Böllern und Raketen beschossen, behindert, bedroht und in große Gefahr gebracht“, äußerte sie am Montag in Berlin. Das zeige „eine Verrohung, die konsequentes Handeln erfordert“.

Faeser fügte hinzu, dass die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und Rettungskräften in den vergangenen Jahren erheblich verschärft worden seien. Jetzt müssten diese „gegen Chaoten und Gewalttäter mit aller Konsequenz angewandt und durchgesetzt werden“. Empfindliche Freiheitsstrafen könnten damit verhängt werden.

Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

Insbesondere in Berlin und Hamburg waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an Silvester nach eigenen Angaben angegriffen worden. Demnach wurden sie in der Nacht etwa gezielt mit Feuerwerk beschossen. In Berlin gab es 33 verletzte Einsatzkräfte. Auch in anderen Landesteilen sprach die Polizei von der intensivsten Neujahrsnacht seit Jahren. Unter anderem gab es auch einen Toten und mehrere Schwerstverletzte nach heftigen Böllerexplosionen.

„Polizistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden“, sagte die Bundesinnenministerin am Montag in Berlin. Denn sie schützten alle in Deutschland und müssten darauf vertrauen können, dass der Rechtsstaat auch sie schütze.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft forderte, Einsatzfahrzeuge mit sogenannten Dashcams auszustatten, mit kleinen Kameras, mit denen Angriffe besser dokumentiert werden könnten. „Es ist unvorstellbar, was unsere Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten“, teilte der Landesvorsitzende Lars Wieg mit.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) drang auf eine harte Reaktion von Justiz und Politik. Die Innenministerien müssten dafür sorgen, dass sich eine „solche Nacht“ nicht wiederhole, äußerte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke. Darüber hinaus müsse „jeder gezielte Angriff auf einen Menschen in Uniform“ zu „Ermittlungen und einer Gerichtsverhandlung mit hartem Urteil führen“.

„Was soll dieser Quatsch mit den Böllern?“

Berlins Kultursenator Klaus Lederer forderte ein Böllerverkaufsverbot. „Das müsste bundesrechtlich geregelt werden“, sagte der Linken-Spitzenkandidat für die Berliner Wiederholungswahl im RBB-Inforadio. Er fürchte aber, dass die FDP „die Freiheit der Menschen in den Vordergrund schieben“ und damit einen solchen Vorstoß blockieren werde. Er selbst zeigte sich klar in seiner Position: „Was soll dieser Quatsch mit den Böllern eigentlich? Das braucht kein Mensch.“

Eine Ausweitung der Böllerverbotszonen sieht Lederer kritisch, weil für die Durchsetzung viele Einsatzkräfte benötigt werden. Man könne schließlich in der Silvesternacht das Personal nicht vervielfältigen, man müsse mit dem arbeiten, was man habe. „Ich wünsche mir eigentlich, dass wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für das einsetzen, für was sie da sind, und nicht für Katz-und-Maus-Spiele in der Stadt“, sagte Lederer.

In der Silvesternacht hatten Polizei und Feuerwehr in Berlin mit zusammen fast 4000 Einsätzen noch mehr zu tun als zuletzt an Silvester vor der Pandemie. Dabei wurden Einsatzkräfte in zahlreichen Fällen mit Böllern und Raketen angegriffen. Mehr als 30 Polizisten und Feuerwehrleute wurden verletzt. Stadtweit gab es drei Böllerverbotszonen.