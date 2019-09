Namentliche Abstimmungen : AfD fehlt überdurchschnittlich oft

Maas bei UN-Vollversammlung : „Klimawandel ist eine Frage von Krieg und Frieden“

In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung rief Bundesaußenminister Heiko Maas die anderen Nationen am Mittwoch zu nachhaltigem Handeln auf. „Die Erde brennt lichterloh“, so der SPD-Politiker.