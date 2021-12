Nachtragshaushalt : Bemerkenswerter Rollenwechsel

Aktualisiert am

Bei der Debatte um den Nachtragshaushalt tauschten Union und FDP die Rollen: Die einen verteidigen, was sie früher kritisiert haben, die anderen kritisieren, was sie vormals ähnlich gemacht haben.

Bundesfinanzminister Christian Lindner am 16. Dezember im Bundestag Bild: Reuters

Bühne frei für einen doppelten Rollenwechsel: Auf dem Programm steht die erste Lesung des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021. Erster Redner im Bundestag ist Christian Linder (FDP), seit ein paar Tagen Bundesfinanzminister. Acht Jahre war die Partei, deren Vorsitzender er ist, nicht an der Regierung beteiligt, die Hälfte davon in außerparlamentarischer Opposition. Zweiter Redner ist Christian Haase (CDU), frisch gekürter haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Die Union muss nach 16 Jahren in der Regierung Opposition spielen.

Die Rollen sind damit klar, zumal die Union schon eine Normenkontrollklage gegen den Nachtragshaushalt angekündigt hat – weil die Ampel-Koalition noch schnell Kreditermächtigungen von 60 Milliarden Euro auf den Energie- und Klimafonds übertragen will, um sie später für Corona-Folgeschäden im weitesten Sinne nutzen zu können. Ohne diese Operation wäre die Neuverschuldung in diesem Jahr entsprechend geringer. Eingeplant ist eine Nettokreditaufnahme von 240 Milliarden Euro. Dabei soll es bleiben, obwohl in der akuten Krise weniger Mittel gebraucht werden.

Gegenseitige Vorhaltungen prägen die Debatte. In ihrer Regierungszeit habe die Union eine ähnliche Umbuchung mitgetragen, argumentieren die einen. Die FDP habe das vor einem Jahr als verfassungswidrig kritisiert, was sie nun selbst vorhabe, sagen die anderen. Lindner ahnte wohl solche Vorwürfe. Daher eröffnete er seinen Beitrag mit den Worten: „Die Bundesregierung bekennt sich zur Schuldenbremse unserer Verfassung.“ Vom Jahr 2023 an werde sie die Vorgaben wieder einhalten.

Lindner setzt eine Spitze gegen Braun

Schon länger weiß man, dass die Koalition nächstes Jahr unter Verweis auf die Corona-Notsituation noch einmal mehr neue Schulden machen will, als das Grundgesetz für normale Zeiten vorsieht. Lindner ging in seiner Rede zügig zur Attacke über. Helge Braun (CDU) habe im Januar als Kanzleramtsminister davon gesprochen, dass die Schuldenbremse selbst bei strenger Ausgabendisziplin in den kommenden Jahren nicht einzuhalten sei. Dieser habe daher vorgeschlagen, das Grundgesetz zu ändern, um längere Zeit höhere Schulden machen zu können. Der CDU-Politiker sitzt nunmehr dem Haushaltsausschuss vor.

Nach dieser Spitze gegen Braun erläuterte Lindner die rot-grün-gelbe Strategie. „Wir dürfen durch die Pandemie nicht auch noch Zeit für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft verlieren.“ Zugleich bekräftigte er: „Wir brauchen nicht nur einen Booster für die Menschen, sondern auch für die Wirtschaft.“ Darüber hinaus verwies der Minister auf das Bundesverfassungsgericht und die in dessen Klimaurteil hervorgehobene Verantwortung für die künftigen Generationen. Daran orientiere sich die Regierung. Schließlich erinnerte er an das vergangene Jahr, als Union und SPD mit einer ähnlichen Aktion 26,2 Milliarden Euro in den Energie- und Klimafonds schoben.

Der CDU-Haushaltspolitiker Haase zeigte schon mit seinem ersten Satz, was seine Fraktion von den Ampel-Plänen hält: „Eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubern, einen Blumenstrauß aus dem Ärmel ziehen und einen kleinen Ball verschwinden lassen – so etwas nennt man Taschenspielertricks.“ In einer wundersamen Wandlung würden aus Corona-Krediten auf einmal Klima-Kredite. Und natürlich ließ er sich die Gelegenheit nicht nehmen, den FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr an seine scharfen Töne zu erinnern, als er im Sommer 2020 den – nach Haases Worten „rechtlich deutlich weniger zweifelhaften“ – Nachtragshaushalt kritisiert habe.

Er zitierte den FDP-Politiker mit dessen Einschätzung, dass der damalige Nachtragshaushalt wesentliche Verfassungsgrundsätze wie Jährlichkeit, Fälligkeit, Wahrheit und Klarheit beeinträchtige. Zudem habe Dürr damals gefragt, warum man in der SPD nur Karriere machen könne, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlege.

„Sind das die Fußstapfen, in die sie treten wollen, Herr Lindner?“, sagte Haase nun. Es sei offensichtlich, dass die Schuldenbremse mit dem waghalsigen Manöver ausgehöhlt werde. Weitere Änderungen für die Nebenhaushalte hätten das einzige Ziel, den Verschuldungsspielraum vollkommen unabhängig von Corona zu erhöhen. Haases Folgerung: „Ich halte den Nachtragshaushalt für verfassungswidrig, ich halte ihn für den Anfang vom Ende der Schuldenbremse.“ Und in Richtung Lindner schob er hinterher: „Das wird mit ihrem Namen verbunden sein.“