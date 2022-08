Hans-Christian Ströbele tot : Unbeirrbar und mit Freude an der Provokation

Es klang schon melancholisch, als Hans-Christian Ströbele im Dezember 2016 bekannt gab, er werde sich für die Bundestagswahl 2017 nicht mehr aufstellen lassen: Noch einmal wolle er sich den Stress nicht antun, sagte er damals. Daraus sprach Einsicht in die Beschränkungen, die ihm seine Krebserkrankung auferlegte, nicht etwa Vorfreude auf einen Ruhestand. Denn der Abgeordnete Ströbele wollte, daran ließ er durch sein Handeln und seine Aktionen nie einen Zweifel, nichts lieber und nichts weiter sein als der Abgeordnete Ströbele.

In dieser Zielstrebigkeit und Unbeirrbarkeit pflegte er die sozialistischen und basisdemokratischen Ideale seiner jungen Jahre weiter; auch wenn er eine der Anfangsideen seiner grünen Partei – die Rotation von Abgeordneten nach zwei oder vier Jahren – durch das eigene Beispiel delegitimierte. Aber Ströbele konnte als Begründung für seine insgesamt 18 Jahre währende Ära als Bundestagsabgeordneter stets den Umstand ins Feld führen, dass er bis dahin der einzige Grünen-Abgeordnete gewesen war, dem es gelungen war, ein Direktmandat zu gewinnen (im Berliner Wahlkreis Kreuzberg-Friedrichshain) und zu verteidigen.

Gegner des rot-grünen „Regierungsprojekts“

Ströbele kam am Ende seines Jurastudiums gerade rechtzeitig zu den Studentenunruhen des Jahres 1968 nach Berlin. Er gründete mit Horst Mahler das Sozialistische Anwaltskollektiv, das Demonstranten und Aktivisten der Studentenbewegung verteidigte; von 1970 an übernahm er die Verteidigung von RAF-Terroristen, unter anderem von Andreas Baader. Ein knappes Jahrzehnt später gehörte Ströbele, der 1975 aus der SPD ausgeschlossen worden war, in Berlin zu den Mitbegründern der „Alternativen Liste“ (AL) – die später in den Grünen aufgehen sollte – und der linken „Tageszeitung“ (taz).

Den Grünen gelang 1983 der Sprung in den Bundestag, zwei Jahre später zog Ströbele erstmals ins Parlament ein. Er blieb immer ein Repräsentant des linken Parteiflügels, gehörte dennoch aber zu jenen, die im Berliner Landesverband der Grünen 1990 für eine Regierungskoalition mit der SPD warben. Nach einer schwierigen Zeit – die Grünen verfehlten 1990 die Rückkehr in den Bundestag – kehrte Ströbele 1998 als Abgeordneter in den Bundestag zurück.

Er war von Anfang an ein Kritiker des rot-grünen „Regierungsprojekts“ im Bund, er stimmte konsequent gegen alle Einsätze der Bundeswehr im Ausland, er wandte sich immer gegen Geheimdienst-Aktionen und Einschränkungen von Bürgerrechten. Ströbele landete 2013 einen publizistischen Coup durch seinen erfolgreichen Versuch, den Whistleblower Edward Snowden in Moskau zu treffen. Die Aktion setzte ein Beispiel für sein Wesen, das Risikobereitschaft mit Störrischkeit und Freude an Provokationen verband.

Über viele Jahrzehnte hinweg folgte Ströbele einer weiteren Gewohnheit: Gemeinsam mit seinen drei Geschwistern hielt er die Rechte an der Hörfunk-Übertragung des Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiels in Bern 1954 – der damalige Reporter Herbert Zimmermann war ein Onkel Ströbeles und seiner drei Geschwister. Die Tantiemen, die auf diese Weise fällig wurden, leitete Ströbele als gemeinnützige Spenden weiter.