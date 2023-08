Die Sommerpause in Berlin ist noch nicht beendet. Das ist jedenfalls die Erklärung dafür, dass so wenige Grüne über das sprechen möchten, das sich am Mittwoch im Kabinett ereignet hat: Familienministerin Lisa Paus verweigert ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz, über das Wirtschaftsminister Robert Habeck, ihr Parteikollege, bis zuletzt intensiv verhandelt hatte, bis es aus seiner Sicht ein gutes Gesetz war. Paus aber sieht nicht ein, dass die Wirtschaft mit 6,5 Milliarden Euro entlastet werden soll, für die Kindergrundsicherung aber nur zwei Milliarden zur Verfügung stehen sollen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.



Die FDP lässt ihrer Empörung freien Lauf. Offenbar sind die liberalen Abgeordneten schon aus dem Urlaub zurück. Oder sie schreiben vom Strand aus ihre Tweets, in denen Grüne darüber belehrt werden, dass alle Mittel, die verteilt werden sollen, vorher auch erwirtschaftet werden müssten. Die Wirtschaft brauche jetzt genau die Hilfen, die der Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) vorsehe.

Die Ampel streitet wieder und weiter. Es ist ein bisschen wie mit dem Heizungsgesetz – nur mit anders verteilten Rollen. Jetzt ist es die FDP, die, wie im Frühjahr die Grünen, auf Tempo drücken. Sie argumentieren mit dem sinkenden Ifo-Geschäftsklimaindex, denn ihnen sitzt die CDU im Nacken, die schon vor einer „Deindustrialisierung“ Deutschlands warnt. Und diesmal stellen sich Grüne quer, wollen den Gesetzentwurf noch mal aufschnüren. „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“: Der Spruch von FDP-Politikern zum Heizungsgesetz entspricht nun der Argumentation der Grünen.

Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünenfraktion, sagte etwa, sie habe noch „Fragezeichen“ bei Lindners Gesetz. „Da sind auch Dinge enthalten, wo man sich fragen kann, haben die jetzt wirklich den Investitionsimpuls oder investieren wir die lieber anders?“, sagte sie dem Mitteldeutschen Rundfunk. Es sei gut, noch nachzuschärfen und das Gesetz „ein bisschen besser und zielgenauer zu machen“.

Die Ampel hatte sich das anders vorgenommen

Grüne aus dem Umfeld der Familienministerin werfen Lindner vor, einen Termin in der Bundespressekonferenz zur Präsentation des Wachstumschancengesetzes anberaumt zu haben, obwohl ihm klar gewesen sei, dass die Zustimmung im Kabinett wackelt. Nur deshalb – und nicht wegen Paus’ Veto – sei das ganze so hochgekocht. Wie auch immer man es sieht: Angesichts des neuen Krachs freut sich die Union. Die AfD ohnehin.

Dabei hatten SPD, FDP und Grüne sich doch vorgenommen, nach der Sommerpause alles besser zu machen. Im Juli hatte es noch einen Koalitionsausschuss gegeben, um die Stimmung nach den zermürbenden ersten Monaten dieses Jahres aufzuhellen. Im Sommer durchatmen und dann mit viel gutem Willen in die zweite Halbzeit dieser Legislaturperiode gehen, das hatten die Ampelpolitiker sich versprochen. Und jetzt das.

Für die Grünen ist die ganze Sache doppelt schlimm. Der Dauerstreit in der Ampel drückt auch auf ihre Umfragewerte – keine acht Wochen vor den wichtigen Wahlen in Hessen und Bayern. Tarek Al-Wazir ist hessischer Wirtschaftsminister und geht mit dem Versprechen, die Unternehmen in dieser harten Zeit zu unterstützen, in den Wahlkampf. Als Kandidat für den Ministerpräsidentenposten übrigens.

Dazu kommt, dass die Grünen untereinander uneins sind. Und es sieht alles danach aus, dass die innerparteiliche Auseinandersetzung auch diesmal entlang der Flügellinien verläuft: Realos finden, Paus hätte dem Gesetz zustimmen müssen, Linke freuen sich über ihr Veto. Hundertprozentig lässt sich diese These angesichts der spärlichen Wortmeldung nicht verifizieren, aber Grüne, denen man die Flügelfrage stellt, wollen zumindest nicht klar widersprechen.