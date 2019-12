Nach Freiburger Vergewaltigung : So will Baden-Württemberg sicherer werden

So will Baden-Württemberg sicherer werden

Nachdem eine junge Frau in Freiburg mehrfach vergewaltigt wurde, hat die Landesregierung in Stuttgart ein Bündel von Reformen beschlossen. Etliche Details der geplanten Regelungen sind aber noch offen.

Ein Jahr nach der mehrfachen Vergewaltigung einer jungen Frau in einer Freiburger Diskothek hat die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg ein Konzept beschlossen, das die Sicherheit sowie das Sicherheitsgefühl auf Straßen und Plätzen verbessern soll. Das Konzept enthält vor allem präventive Maßnahmen, aber keine, die das Einwanderungs- und Ausländerrecht tangieren. Auf der Ebene der Landkreise soll es verstärkt „lokale Sicherheitskonferenzen“ geben. Die „Kommunale Kriminalprävention“ soll besser koordiniert werden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Unterstützt wird ein Vorschlag des Justizministeriums, mit einer Bundesratsinitiative zu erwirken, dass mit Messern verübte Körperverletzungsdelikte stärker bestraft werden. Außerdem soll geprüft werden, ob auch im Südwesten – etwa in den Groß- und Universitätsstädten – Zonen eingerichtet werden, in den das Tragen von Messern verboten ist. Das Waffengesetz lässt es schon heute zu, solche Verbotszonen per Rechtsverordnung einzurichten. Ob es schon konkrete Pläne für solche Zonen gibt, ließ die Landesregierung noch offen.

Rechtsstaatserziehung für Flüchtlinge

Die Rechtsstaatserziehung für Flüchtlinge und das Programm „Richtig. Ankommen“ soll weiter ausgebaut werden. Außerdem sollen in Offenburg, Ludwigsburg und Karlsruhe zusätzliche „Häuser des Jugendrechts“ gegründet werden. In diesen Einrichtungen die Staatsanwaltschaft, die Polizei sowie die Jugendgerichtshilfe, um gegen straffällige gewordene Jugendliche Sanktionen zu verhängen und machen Hilfsangebote, damit das weitere Leben straffrei wird. In allen Regierungspräsidien soll es künftig „regionale Stäbe“ zur Beobachtung gefährlicher Ausländer geben, bislang ist ein solcher Stab nur in Freiburg eingerichtet worden. Außerdem sollen für „problembelastete Zielgruppen“ künftig mehr Sozialarbeiter zur Verfügung stehen. Wie viele das sein sollen, wo sie eingesetzt werden, wie hoch die Kosten sind, wurde von der Regierung noch nicht festgelegt.

Kriminalbeamte in Zivilkleidung sollen künftig freiwillig ein Kripo-Zeichen tragen, um die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum zu erhöhen. „Ich finde, es ist auch ein Akt der Wertschätzung, dass unsere Polizistinnen und Polizisten einen schönen Ausweis bekommen“, sagten Innenminister Thomas Strobl (CDU). Das Lederetui mit einem silbernen Polizeistern können sich die Kriminalpolizisten um den Hals hängen oder am Gürtel tragen. Ein Grund hierfür ist auch die deutliche Zunahme von sogenannten Aggressionsdelikten im öffentlichen Personenverkehr: Die Zahl von registrierten Bedrohungsdelikten in Bussen und Bahnen soll um knapp 30 Prozent zugenommen haben.

Die nun verabschiedete Stärkung des öffentlichen Raums hatten Grüne und CDU schon 2016 in ihrer Koalitionsvereinbarung beschlossen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte dann aber kurz nach dem Freiburger Vergewaltigungsfall in einem Interview verlangt, gegen „Tunichtgute“ unter den Flüchtlingen hart vorzugehen und die verhaltensauffälligen oder straffälligen „in die Pampa zu schicken“, also in andere Flüchtlingsunterkünfte zu verlegen.

Eine Arbeitsgruppe hatte nach diesem Interview und auf den Wunsch Kretschmanns hin schon im Dezember 2018 Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitslage gemacht. Das nun beschlossene Programm hätte Anfang 2019 verabschiedet werden können, aber für seine Aussagen über „Männerhorden“ und „Tunichtgute“ hatte Kretschmann viel Kritik in seiner Partei und der Fraktion bekommen. Auch deshalb war das Maßnahmepaket immer wieder verschoben worden, hierfür war er von der Opposition und auch seinem Koalitionspartner immer wieder kritisiert worden. Nachdem sich vor wenigen Wochen zwei weitere schwere, mehrfache Vergewaltigungen in Biberach und in Ulm ereignet hatten, war die Diskussion wieder aufgeflammt.

Am Dienstag stellte Kretschmann den Kabinettsbeschluss nicht vor. Er ließ sich wegen einer kurzfristigen Erkrankung entschuldigen und überließ das Feld Innenminister Strobl. Fragen zum langsamen Regierungshandeln musste so Strobl beantworten. In einer Koalition gebe es immer „Besprechungsbedarf“. Die wichtigen ausländerrechtlichen Maßnahmen, auf die man sich nach dem Freiburger Fall verständigt habe, seien im „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ der Bundesregierung enthalten. „Das Gesetz trägt in wesentlichen Zügen die baden-württembergische Handschrift, es kann jetzt zum Beispiel leichter eine Abschiebehaft angeordnet werden, das ist eine Möglichkeit, die ich Ende 2018 als kleine Sicherungshaft in die Debatte gebracht habe“, sagte Strobl. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und frühere Justizminister Ulrich Goll kritisierte die Beschlüsse der Landesregierung: „Durchaus vernünftig ist es, wenn bestehende Projekte wie der Sonderstab Gefährliche Ausländer oder Sicherheitskooperationen mit den Kommunen verstärkt werden. Wie so vieles bei dieser Landesregierung fallen deren Ankündigungen gemessen an der Umsetzung mehrere Nummern zu groß aus.“