Nach Angriff auf Ukraine : Endlich mehr Geld für die Bundeswehr?

Auf dem Weg nach Litauen und Polen: Bundeswehrsoldaten auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück in Torgelow Bild: dpa

Die Bundeswehr ist seit vielen Jahren unterfinanziert. Seit 2014, dem Jahr der Krimannexion, ist ihr Etat zwar von rund 32 Milliarden auf zuletzt 50 Milliarden Euro gestiegen. Doch an den Problemen hat das nichts Substantielles geändert. Die Truppe steht nach Auffassung des Heeresinspekteurs Alfons Mais sogar „mehr oder weniger blank da“. Das mag übertrieben sein. Doch haben sich die Zustände in der jahrelang auf Sparkurs und Verschleiß gefahrenen Landesverteidigung und des in Auslandseinsätzen wie Afghanistan oder Mali abgenutzten Materials nicht ausreichend verbessert.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Jetzt, angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, schaut das Land mit einigem Erschrecken auf seine Streitkräfte. Finanzminister Christian Lindner (FDP), eben noch als Sparkommissar gegen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) unterwegs, war am Donnerstag als einer der Ersten mit der Forderung nach einer Etaterhöhung zur Stelle. Nach Schätzung von Fachleuten, etwa des Branchendienstes Griephan, fehlen der Bundeswehr aktuell etwa 35 Milliarden Euro, um das Notwendigste zu finanzieren.