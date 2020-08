Corona-Testpannen in Bayern : „Wer was macht, macht auch Fehler“

Dass die Bayerische Staatsregierung bisher eine klare Kommunikationsstrategie gehabt hätte, um nach den massiven Pannen bei den Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer wieder in die Offensive zu kommen, kann man schwerlich behaupten. Das war am Mittwoch in der Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags anders. Nacheinander führten Gesundheitsministerin Melanie Huml und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) aus, was Letzterer auf die Formel brachte: „Wer was macht, macht auch Fehler.“

Herrmann hatte noch am Mittwoch im Interview mit der F.A.Z. dargelegt, dass Vergleiche mit anderen Bundesländern in der Pandemie-Bekämpfung nichts brächten. Diese Position räumte der „Corona-Koordinator“ des Ministerpräsidenten nun umstandslos. So fragte er in die Runde: „Wie viele Tests wurden denn an den Bundesautobahnen, Grenzübergängen oder Grenzbereichen in Brandenburg, NRW oder Niedersachsen gemacht?“ Antwort: „Null.“ Er fragte auch: „Wie viele Positive kamen in den letzten vier Wochen über die Grenzen aus Polen, den Niederlanden oder Belgien?“ Man wisse es nicht.

Dienst an Deutschland

Von Huml wie von Herrmann sowie den der Regierung huldigenden Ausschussmitgliedern der CSU wurde hervorgehoben, dass Bayern ohne Ansicht des Wohnorts alle Reiserückkehrer getestet habe, mithin also auch einen Dienst für ganz Deutschland leiste. Dies ist offenbar auch durch Zahlen hinterlegt. Nach F.A.Z.-Informationen sollen von denen, die zunächst an bayerischen Autobahnraststätten positiv getestet wurden und denen man Postleitzahlen zuordnen konnte, fast 40 Prozent aus Nordrhein-Westfalen, nur etwa 25 Prozent aus Bayern selbst stammen.

Unter den Fragestellern der Opposition kamen die gewichtigsten Einwände von der SPD-Fraktion. Die stellvertretende Ausschussvorsitzende Ruth Waldmann wies darauf hin, dass der Termin für die bayerischen Sommerferien seit langem feststehe – ein zutreffender Umstand, den die CSU mal durch bewusstes Missverstehen, mal durch den Hinweis auf die „dynamische Lage“ zu entkräften versuchte. Tatsächlich wurde die Staatsregierung von niemandem daran gehindert, sich schon im Frühsommer um die Digitalisierung großer Datenmengen zu kümmern – diese Möglichkeit gab es an den Teststellen zunächst nicht.

Der FDP-Abgeordnete Dominik Spitzer wies darauf hin, dass es durchaus Gesundheitsämter gebe, die bereits mit digitalen Erfassungssystemen arbeiteten. Huml entgegnete, dass man den Vorgang nicht ohne weiteres auf die Komplexität eines massenhaft genutzten Testangebots übertragen könne.

Wann wusste die Ministerin Bescheid?

Die Ministerin war zuletzt auch deswegen massiv unter Druck geraten, weil sie im Verdacht stand, zu spät über das Ausmaß der Pannen informiert und über ihren Kenntnisstand die Unwahrheit gesagt zu haben. In einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag der vergangenen Woche hatte sie behauptet, erst am Morgen desselben Tages sei ihr die „Problematik in dieser Art und Weise bekannt geworden“. Sie erwähnte nicht, dass ihr Ministerbüro schon am Montag davor eine Mail des privaten Teststellenbetreibers Eurofins zugeleitet bekommen hatte, in der schon die Rede war von mehr als 40000 Corona-Tests, die noch nicht übermittelt werden konnten, darunter 338 positive Fälle.

Vor dem Gesundheitsausschuss zitierte die Opposition aus der Mail, auch Huml zitierte daraus. Je nach ausgewählter Textstelle erschien die Darstellung Humls, wonach sie bis Dienstagabend auf eine technische Lösung hoffen durfte, mal mehr, mal weniger plausibel. Dass SPD-Fraktionschef Horst Arnold hier den von der Regierung zu ihrer Verteidigung aufgebotenen Begriff „Gefahr im Verzug“ gegen sie selbst richtete, war jedenfalls nachvollziehbar. Was außer der Angst vor einem Imageverlust hatte Huml denn daran gehindert, alle, die noch auf ihr Testergebnis warteten, prophylaktisch vorzuwarnen? Triftig in diesem Zusammenhang war aber auch der Hinweis Humls, dass zumindest diejenigen, die aus Risikogebieten kommen, so oder so zur Quarantäne verpflichtet sind, bis sie diese durch die Zustellung eines negativen Ergebnisses verkürzen können.

Mehr zum Thema 1/

Die Opposition versuchte, auch Ministerpräsident Markus Söder auf die Hörner zu nehmen. Dafür gab es insoweit Anlass, als er es war, der den Termin für die Tests vorgezogen und damit zur Überforderung zumindest beigetragen hatte. Mutmaßungen, wonach Söder früher als bekannt über das Ausmaß der Pannen informiert gewesen sein könnte, trat Huml entgegen. Und das Verlangen der Opposition nach einem Auftritt Söders bürstete CSU-Generalsekretär Markus Blume ab.