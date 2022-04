Nach Ausladung Steinmeiers : Wann fährt Scholz in die Ukraine?

Ein Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine ist nach der Ausladung des Bundespräsidenten in noch weitere Ferne gerückt. Schon vorher war der Kanzler zögerlich.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 12. April in Berlin Bild: Imago

Am vergangenen Freitag ist Olaf Scholz nach London gereist – zum Antrittsbesuch bei seinem britischen Kollegen Boris Johnson. In der gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrer Begegnung wurde beiden die Frage gestellt, ob sie Reisepläne nach Kiew hätten. Beide wichen der Frage aus. Johnson gab nur 24 Stunden später dann doch eine Antwort – er fuhr zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die Ukraine, lobte bei dieser Gelegenheit den Heldenmut und die Tapferkeit der ukrainischen Armee und kündigte die Lieferung von 120 gepanzerten Fahrzeugen, von Schiffsabwehr-Raketen und Panzerabwehrwaffen an.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Johnson setzte damit quasi das Beispiel eines Solidaritäts-Päckchens, wie es sich die ukrainische Führung wünscht: Besuch, Gespräch und Händeschütteln in der Kiewer-Präsidentenresidenz, aber neben den schönen Fotos, die der Gast mit nach Hause nimmt, bringt er auch handfestes Militärgerät, das der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf nutzt.

Der deutsche Bundeskanzler hätte diese Kombination schon vor dem Steinmeier-Eklat vom Dienstag ungern erfüllt. Jetzt ist sein Besuch in Kiew in noch weitere Ferne gerückt. Bevor nicht der diplomatische Schaden repariert wird, den die faktische Ausladung des Bundespräsidenten – aus einer Reisegruppe, die ja auch die Staatsoberhäupter Polens und der baltischen Staaten umfasst hätte – angerichtet hat, kommt eine Reise Scholz‘ kaum in Frage.

Ein Besuch gemeinsam mit Macron?

Außerdem aber wird Scholz aus mehreren Gründen kaum in einer ausdrücklichen Geberlaune in der Ukraine auftreten wollen. Dazu zählt erstens mutmaßlich die Überzeugung des Sozialdemokraten Scholz, dass eine militärische Spendenaktion ähnlich jener, wie Johnson sie gerade demonstrierte, in seiner eigenen Partei nur wenig Wohlwollen hervorriefe. Zweitens aber will Scholz lieber im Gleichtakt mit anderen EU-Staaten, vor allem mit Frankreich agieren. Es käme beispielsweise ein gemeinsamer Besuch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Frage, doch der steckt gegenwärtig mitten in der entscheidenden Phase seines eigenen Wieder-Wahlkampfs.

Drittens käme Scholz bei einer militärischen Unterstützungsfahrt nach Kiew nicht so unkompliziert voran wie sein britischer Kollege. Die militärischen Lieferwünsche der Ukraine sind offenkundig – sie zielen an der Spitze vor allem auf die deutschen Marder-Schützenpanzer, die im deutschen Heer gegenwärtig sukzessive ausgemustert und durch die neue Gattung Puma ersetzt werden, die aber bei den Armeen anderer Länder weiterhin hoch im Kurs stehen.

Vor Jahren schon hat die Bundesregierung etwa Jordanien, das sich damals gegen den IS-Terror und den Krieg in Syrien gleichermaßen rüsten wollte, mehrere Dutzend Marder-Panzer überlassen. Die Lieferung von Panzern – und nicht bloß von gepanzerten Fahrzeugen – ist aber die heikelste Unterstützungsbitte, der sich Deutschland und alle anderen NATO-Staaten gegenwärtig gegenübersehen. Damit ist zum einen die Sorge verbunden, dass durch den Einsatz schweren westlichen Kriegsgeräts gegen die russische Armee den NATO-Staaten von russischer Seite doch ein Kombattantenstatus zugewiesen werden könnte. Und zum anderen müsste die Frage beantwortet werden, wo und von wem die Ausbildung und Einweisung der ukrainischen Soldaten geleistet werden solle.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) schlug daher am Mittwoch vor, es könnten doch osteuropäische NATO-Staaten ihre alten Panzer und Panzerfahrzeuge aus der Zeit des Warschauer Pakts jetzt an die Ukraine abgeben und dafür Produkte aus den westlichen NATO-Staaten als Ersatz annehmen. Strack-Zimmermann besuchte mit den Ausschuss-Vorsitzenden für Äußeres und für Europa, Michael Roth (SPD) und Anton Hofreiter (Grüne) das im Westen der Ukraine gelegene Lemberg. Als Legitimationsgrundlage ihres Besuches genügte es, sich an die Seite der Bitten der ukrainischen Führung um schwere Waffen zu stellen. Bevor Scholz in die Ukraine reisen kann, muss er diesen Bitten nachkommen können.