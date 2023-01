Wahlkampf nach Krawallen : Giffeys zweiter Versuch

Die Gewalt an Silvester hat den Wahlkampf in Berlin durcheinandergewirbelt. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey steht gehörig unter Druck. Aber sie hat ein paar Vorteile auf ihrer Seite.

Die Gewalt an Silvester hat den Wahlkampf in der Hauptstadt durcheinandergewirbelt. Für Franziska Giffey, die Regierende Bürgermeisterin, war der Jahresbeginn ein politischer Albtraum. Die Kra­walle, eine Mischung aus Vandalismus und perfiden Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, zerschossen auch ihre Pläne.

Mit ei­nem Wohlfühlwahlkampf, der den SPD-Klassiker Sozialpolitik in den Mittelpunkt stellt, wollte die Chefin im Ro­ten Rathaus etwas vergessen ma­chen: Dass ein zwar nicht von ihr, aber von der SPD geführter Senat die vergangene Wahl so vergeigt hatte, dass das Landesverfassungsgericht an­ordnete, die ganze Abstimmung zu wiederholen. Nun kommt die Hypothek der Gewaltorgie dazu, die Polizei sah nicht gut aus. Dass sie selbst dafür gar keine Verantwortung trägt, kann Giffey diesmal nicht behaupten.

Dieses Mal mit einer Ampelkoalition?

Die SPD-Politikerin hat allerdings mehrfach gezeigt, dass sie in miss­licher Lage die Dinge zu ihren Gunsten drehen kann. So war es nach dem Hickhack um ihre Doktorarbeit, die wegen fehlender Güte zum Verlust des Titels führte, was vielen Berlinern al­lerdings schnurz war. Auch jetzt könnte es sein, dass Giffey das Thema Sicherheit in Berlin stärker für sich zu nutzen versteht als ihre Mitbewerber. Der Aktionismus, den sie mit einem Gipfel zur Jugendgewalt an den Tag legt, zeugt zwar von ihrer Nervosität. Doch versucht Giffey so, in die Offensive zu kommen.

Sie tut das gemeinsam mit ihrer Parteifreundin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die wohl ebenfalls bald in Hessen wahlkämpfend unterwegs sein wird. Als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln hatte Giffey vor Jahren harte Saiten gegen Clankriminalität und Jugendgewalt aufgezogen, die Sicherheit in der Stadt vor anderthalb Jahren im Wahlkampf zum Großthema gemacht. Das hat zu ihrem Erfolg beigetragen. Zu­gleich stoßen Forderungen nach ei­ner harten innenpolitischen Linie bei Grünen, Linkspartei und Teilen der SPD seit jeher auf Widerstand.

Giffey hatte auch deshalb einen rot-grün-roten Senat nicht gewollt. Doch die weit links stehende Berliner SPD ist ihr beim Versuch, eine Am­pelkoalition zu bilden, in den Arm gefallen. Mit der Fortsetzung des Linksbündnisses hat Giffey viele Wähler vergrätzt, denen sie ein Ende der rot-rot-grünen Ära in Berlin in Aussicht gestellt hatte. Ob sie Giffey diesmal dafür abstrafen werden?

Die Regierende Bürgermeisterin hat – Wortbruch hin oder her – ein paar Vorteile auf ihrer Seite. Sie ist beliebter als ihre Partei, was dazu führt, dass der Wahlkampf ganz auf sie zugeschnitten ist. Und sie hat schwache Mitbewerber. Zwar hat der letzte Wahlabend die Berliner Grünen elektrisiert, als sie für kurze Zeit wie der Sieger aussahen. Ihre Spitzenkandidatin, Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, er­hebt den Anspruch, Chefin im Roten Rathaus zu werden. Doch als Repräsentantin der Hauptstadt, geschweige denn als Landesmutter, können sich die meisten Berliner die Grüne schwer vorstellen. Anders als im Falle Giffeys ist Jarasch weniger beliebt als ihre Partei. Und Giffey lässt keine Gelegenheit aus, die Grünen als messianische Truppe darzustellen, die in Berlin morgen das Autofahren verbieten wollen. Auch die CDU hat mit Kai Wegner keinen Kandidaten, der eine moderne Großstadtpartei verkörpert.

Sollte Giffey am Ende wieder vorn liegen, stände sie abermals als Retterin der Berliner SPD da. Kann sie die Grünen auf Abstand halten, hätte sie die Stellung in ihrer eigenen Partei gestärkt. Offen ist, ob Giffey dann Revanche für ihre innerparteiliche Niederlage nehmen und eine andere Koalition als die bisherige eingehen kann. Festgelegt hat sie sich – anders als Grüne und Linke, die die Linkskoalition fortsetzen wollen – bisher nicht; sie wünscht sich öffentlich, dass die FDP wieder ins Abgeordnetenhaus einzieht.

Die Linkspartei wäre Giffey als Koalitionspartner gern los. Gerade bei den innenpolitischen Themen ist deren Justizsenatorin Lena Kreck ein Totalausfall, lehnt den Begriff Clankriminalität als stigmatisierend und rassistisch ab. Sollte es nach der Wahl zur Neuauflage von Rot-Grün-Rot kommen, kommt die Sollbruchstelle für die Koalition schon im Sommer. Dann wird die Expertenkommission zur Enteignung von Im­mobilienkonzernen ihr Urteil abgeben.

Die Mehrheit der von Linken und Grünen benannten Fachleute wird die Enteignung für machbar und richtig halten, jene von der SPD werden es anders sehen. Giffey muss dann ihre Partei hinter sich bringen, sonst ist die Koalition am Ende. Eine deutsche Hauptstadt, die den Weg der Enteignung einschlägt, dürfte auch SPD-Kanzler Olaf Scholz ein Gräuel sein.

In einem Monat können die Berliner noch einmal abstimmen. Wie viele das tatsächlich tun werden, wird mit darüber entscheiden, ob die Machtverhältnisse in der Hauptstadt noch einmal neu geordnet werden.