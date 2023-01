Debatte über Böllerverbot : Wie können Einsatzkräfte besser geschützt werden?

In vielen Städten haben Chaoten an Silvester Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte attackiert. Neu ist das Problem nicht. Wie es behoben werden kann, darüber besteht allerdings Uneinigkeit.

Feuerwehrleute löschen die Reste einer Barrikade in der Silvesternacht in Berlin Bild: Omer Messinger

Es geht nicht nur um Berlin. Auch in anderen Städten in Deutschland kam es in der Silvesternacht zu regelrechten Attacken auf Polizei- und Rettungskräfte. In Hagen in Nordrhein-Westfalen errichteten Jugendliche Barrikaden aus Sperrmüll und Mülltonnen, begossen sie mit Benzin und zündeten sie an. Dann beschossen die jungen Männer, die osteuropäischer Herkunft gewesen sein sollen, einen Streifenwagen und einen Rettungswagen mit Raketen. Erst durch ein große Aufgebot an Polizeibeamten, die mit Helmen und Schutzschildern ausgestattet waren, konnte die Menge aufgelöst werden.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



In Bochum wurden Polizisten von rund 300 Personen eingekesselt und unter anderem mit illegalen „Polenböllern“ beworfen. Es grenze an ein Wunder, dass niemand zu Schaden gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizisten hatten zuvor einen 26 Jahren alten Mann und einem 17 Jahre alten Jugendlichen eine Waffe abgenommen, mit der sie zuvor Feuerwerkskörper auf Passanten abgefeuert haben sollen. Danach wurden die Beamten von der Menge umzingelt. Ähnliche Szenen gab es in Essen. Dort bewarfen rund 200 Personen Passanten und vorbeifahrende Autos mit Raketen und Böllern. Auch Polizisten und Feuerwehrleute wurden mit Pyrotechnik beschossen.

In Berlin wurde die Feuerwehr 38 Mal angegriffen, es gab Dutzende Angriffe auf die Polizei. Verletzt wurden 18 Kräfte der Feuerwehr und 15 Polizisten. Besonders viele Attacken gab es in den Brennpunktvierteln Kreuzberg und Neukölln. In Kreuzberg wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher festgenommen, nachdem ein Feuerwerkskörper neben zwei Polizeibeamten explodiert war; in Neukölln nahmen Beamte einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorübergehend fest, nachdem er aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mehrfach Feuerwehrleute beschossen hatte.

200 Vermummte attackieren Feuerwehrleute

Als die Feuerwehr in Kreuzberg brennende Barrikaden löschen wollte, wurde sie von 200 Vermummten attackiert. In Neukölln wurden Einsatzkräfte mit Vogelschreckmunition beschossen, eine illegale Kugelbombe flog auf einen besetzten Polizeiwagen. Auch während der Löscharbeiten wurden Feuerwehrleute mit Pyrotechnik attackiert, ein Mann warf einen Feuerlöscher in die Frontscheibe eines fahrenden Rettungsfahrzeugs. Feuerwehrwagen wurden geplündert. Insgesamt nahm die Polizei 98 Männer und fünf Frauen fest. Neben Gruppen von Jugendlichen, oft mit migrantischem Hintergrund, waren es offensichtlich auch linksradikale Gruppen, die an Silvester etwa in Kreuzberg oder im Leipziger Stadtteil Connewitz die Lage nutzten, um Polizisten zu attackieren.

Ganz neu ist diese Gewalt an Silvester nicht. In Berlin ist sie seit 2017 ein Thema, schon damals gab es zahlreiche Übergriffe auf Einsatzkräfte. Sie wurden vor allem unter dem Stichwort der Jugendgruppengewalt behandelt, weil viele Täter Jugendliche oder gar Kinder waren. Der Berliner Senat hat 2018 auf diese Gewalt reagiert, indem er Böllerverbotszonen in Wohnvierteln eingerichtet hat, in denen es zuvor zu solchen Gewaltszenen gekommen war. Hier kann die Polizei einschreiten, wenn Böller gezündet werden.

Mehr zum Thema 1/

Auch jetzt forderten die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD und die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch in einer ersten Reaktion, solche Zonen auszuweiten. Allerdings lässt sich das Verbot nur schwer durchsetzen. Er wolle die Polizisten nicht für „Katz- und Maus-Spiele in der Stadt“ einsetzen, widersprach der Berlin Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei der Forderung, diese Zonen auszuweiten. Lederer forderte am Montag ein generelles bundesweites Böllerverbot. „Das muss bundesrechtlich geregelt werden“, sagte er dem RBB.