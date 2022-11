Antisemitischer Terror : Konkrete Spuren im Fall Essen

Nach den Schüssen auf das Rabbinerhaus in Essen verfolgen die Ermittler konkrete Spuren. In einer Aktuellen Stunde verurteilen die Landtagsfraktionen die Tat.

Kerzen stehen bei einer Mahnwache in Essen am Freitagabend. Bild: dpa

Es ist ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Solidarität, das der nordrhein-westfälische Landtag und die schwarz-grüne Landesregierung setzen. Nach den Vorsitzenden der fünf Fraktionen ergreift auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in einer Aktuellen Stunde zum Anschlag auf das ehemalige Rabbinerhaus in Essen das Wort. „Wir in Nordrhein-Westfalen nehmen die Schüsse sehr persönlich“, sagt er. Der Angriff „hat unser gemeinsames Haus“ getroffen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



In der Nacht auf vergangenen Freitag waren auf das ehemalige Rabbinergebäude in der Essener Innenstadt aus einer scharfen Waffe mindestens vier Schüsse abgefeuert worden; die Projektile beschädigten die Eingangstür erheblich. Die Alte Synagoge gehört der Stadt und beherbergt heute ein Kulturinstitut, in dem Kenntnisse über jüdische Religion, Kultur und Geschichte vermittelt werden; im ehemaligen Rabbinerhaus befindet sich unter anderem das Salomon Ludwig Steinheim-Institut der Universität Duisburg-Essen.

Auch wenn sich das Essener jüdische Gemeindeleben seit 1959 in der neuen Synagoge weiter südlich abspielt, so ist die Alte Synagoge weit über die Grenzen der Stadt hinaus ein Symbol des jüdischen Lebens in Deutschland. Polizei und Staatsanwaltschaft sind überzeugt, dass der oder die Täter sich genau deshalb die Alte Synagoge für den Anschlag ausgesucht haben.

Spur führt in eine andere Stadt

Die Umstände sprächen für eine „extremistische und antisemitische Tat“, sagt ein Sprecher der bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentralstelle für die Terrorismusverfolgung. Weitere Details will er nicht mitteilen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Aus Sicherheitskreisen erfuhr die F.A.Z. jedoch, dass die Kriminalisten mehrere sehr konkrete Spuren verfolgen. So gelang es einem Spürhund, über Kilometer hinweg bis in eine andere Ruhrgebietsstadt hinein die Spur eines Verdächtigen zu verfolgen. Eine wichtige Rolle spielen Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras, die aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht für die öffentliche Fahndung eingesetzt wurden.

Die Bilder sollen – wenn auch in schlechter Qualität – den Täter zeigen. Ein weiteres Puzzleteil sind die am Samstag im Metalldach der neuen Synagoge festgestellten Beschädigungen, bei denen es sich vermutlich ebenfalls um Einschusslöcher handelt. Aufgrund der Korrosionsspuren müssen sie nach Einschätzung der Ermittler vor mehr als einem Monat entstanden sein.

Am Mittwoch ordnen die Landtagsfraktionen die Schüsse auf die Tür des ehemaligen Rabbinerhauses in einen größeren Rahmen ein. Verena Schäffer, die Vorsitzende der Grünenfraktion, erinnert daran, dass vor drei Jahren in Halle eine Holztür das Leben von mehr als 50 Menschen rettete, als ein Rechtsextremer versuchte, die dortige Synagoge zu stürmen. Erst vor wenigen Tagen sei in Berlin an einer Synagoge die kleine Pergamentrolle abgerissen worden, die am Türrahmen jüdischer Häuser angebracht ist.

„Die Angriffe auf diese Türen jüdischer Einrichtungen stehen sinnbildlich für antisemitische Gewalt in Deutschland.“ CDU-Fraktionschef Thorsten Schick sagt, die Schüsse in Essen hätten nicht nur ein Gebäude getroffen. „Sie haben auf das Herz des interreligiösen Dialogs an sich gezielt. Das macht die Tat umso schwerwiegender.“