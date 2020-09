Nach Rückzug der Parteispitze : Wie geht es weiter in der Linkspartei?

Zwei Frauen sind in der Linkspartei als künftige Vorsitzende im Gespräch: Susanne Hennig-Wellsow aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen. Beide haben viele Ähnlichkeiten, aber auch politische Gegensätze, mit denen sie die verschiedenen Flügel der Partei repräsentieren könnten. Zu den Ähnlichkeiten gehört, dass sie beide Fraktionsvorsitzende sind. Die 42 Jahre alte Hennig-Wellsow, die zugleich auch Landesvorsitzende ist, zeichnet sich durch ein weitgehend geräuschloses Zusammenspiel mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Erfurt aus, sie gilt als Pragmatikerin, auch wenn sie verbal manch ideologisches Prinzip hochhält. Für bundesweites Aufsehen hatte sie im Februar diesen Jahres gesorgt, als sie nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD, einen Blumenstrauß dem frisch gewählten vor die Füße warf.

Wissler hingegen kommt vom äußersten linken Flügel der Partei. Die 36 Jahre alte Politikerin aus Hessen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ist, hat sich bisher gegen das Regieren gewandt. Auf der Strategiekonferenz in Kassel hatte sie noch unter dem Beifall der Teilnehmer gesagt: „Es rettet uns kein höh’res Wesen und auch kein linker Minister.“ Unter den Reformern in der Partei gibt es starke Vorbehalte gegen sie, da sie der trotzkistischen Gruppe „Marx 21“ angehört und deshalb im Verdacht steht, dass ihre Loyalität nicht uneingeschränkt der Linken gehört. Allerdings hat sich Wissler im Hessischen Landtag in der Opposition einen Namen als fleißige Arbeiterin gemacht. In der Partei wird ihr zugetraut, auch den linken Flügel dazu zu bewegen, nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr in eine mögliche Koalition mit Grünen und SPD einzutreten.

Beide Frauen sind gute Rednerinnen und können auch Auftritte in Talkshows gut meistern. Sie wären zugleich die erste weibliche Doppelspitze in der Linkspartei, die zunächst vom Männerduo Oskar Lafontaine und Gregor Gysi dominiert worden war. Zwar werden auch Männer aus dem Lager der Reformer als mögliche Vorsitzende genannt. Etwa der Parlamentarische Geschäftsführer im Bundestag Jan Korte, der jedoch seinen Job gerne weitermachen möchte. Auch der Name von Matthias Höhn, ehemals Bundesgeschäftsführer der Partei, fällt gelegentlich. Beide haben sich bisher nicht geäußert.

Die Diskussion über die neue Parteispitze hat begonnen, nachdem die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger am Wochenende mitgeteilt hatten, dass sie beim nächsten Bundesparteitag der Linken Ende Oktober nicht mehr antreten werden. Sie hatten dabei auch den Respekt vor der Parteisatzung als Grund genannt. Sie besagt, dass Parteivorsitzende nach acht Jahren im Amt nicht mehr antreten sollen – Kipping und Riexinger aber führten die Partei seit dem Göttinger Parteitag 2012, bei dem es beinahe zu einer Spaltung gekommen wäre. Eine Wiederwahl über die Zeit von acht Jahren hinaus wäre wohl nur möglich gewesen, wenn beide Vorsitzenden unumstritten gewesen wären. Das ist aber nicht der Fall. Kipping, die eine „Mittelgruppe“ zwischen Reformern und linkem Flügel in der Bundestagsfraktion anführt, wird von vielen in der Partei kritisch gesehen. Wegen ihrer langen und heftigen Auseinandersetzung mit Sahra Wagenknecht ist sie besonders beim linken Flügel nicht gut gelitten. Nachdem Wagenknecht sich im vergangenen Jahr als Fraktionsvorsitzende im Bundestag und damit aus der ersten Reihe der Politik zurückzog, gilt Kipping vielen ganz Linken in der Partei als „Wagenknecht-Mörderin“. Auch Riexinger hatte sich in der Auseinandersetzung mit Wagenknecht und ihrem Ehemann engagiert – der Streit ging vor allem um die Flüchtlingspolitik, in der Wagenknecht einen rigideren Kurs anmahnte, der von ihren Gegnern als ein Zugeständnis an die AfD kritisiert worden war.

Streit gab es auch darüber, ob sich die Partei stärker auf die unteren Schichten der Arbeiter und Arbeitslosen konzentrieren soll, oder aber grün-alternative Kreise für sich gewinnen sollte. Riexinger war zuletzt auch innerparteilich scharf dafür kritisiert worden, dass er auf der Strategiekonferenz in Kassel auf den Satz einer Teilnehmerin, dass man Reiche nach der Revolution erschießen werde, mit der Bemerkung reagiert hatte, das werde man nicht tun, aber stattdessen sie lieber für „nützlicher Arbeit“, also Zwangsarbeit, einsetzen.

Kipping und Riexinger zogen am Montag noch einmal eine positive Bilanz ihrer Zeit als Vorsitzende. Die linke sei nun kein „Schmuddelkind“ mehr, sagte Kipping. Ziel sei es, sie dauerhaft im zweistelligen Prozentbereich zu verankern. Sie warb zudem dafür, das „Regieren auch im Bund zu wagen“. Nur die Linke sei der Garant dafür, „dass die CDU in die Opposition geschickt wird“.

Riexinger sagte es sei gelungen, neue Gruppen und neue Milieus für die Partei zu gewinnen. Er sprach von einem „Riesenzulauf von jungen Leuten“, wodurch die Linke in Westdeutschland zur jüngsten Partei geworden sei. Die Partei habe nun die Chance, einen geordneten Übergang hinzubekommen.

Vor der Wahl der neuen Parteiführung wird die Linken-Führung aber auch noch darüber entscheiden müssen, wer die Partei als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl führt. Von dem Duo von vor vier Jahren ist nur Fraktionschef Dietmar Bartsch übrig geblieben, da sich Wagenknecht zurückgezogen hat. Ko-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, die Wagenknecht folgte, gilt für diese Aufgabe noch als zu unbekannt. Auch hier könnte es auf Wissler hinauslaufen.