„Mallorca-Gate“ in NRW : Opposition: Was wusste Wüst von Minister-Urlauben?

Nach dem Rücktritt der nordrhein-westfälischen Um­welt­ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) fünf Wochen vor der Landtagswahl übernimmt Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) zusätzlich ihre Amtsgeschäfte. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am späten Donnerstagabend an.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Heinen-Esser stand in der Kritik, seit Ende Februar bekannt geworden war, dass sie nach der verheerenden Juli-Flut – bei der allein in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen ums Leben kamen – tagelang an ihrem Zweitwohnsitz auf Mallorca weilte. Heinen-Esser hatte das bisher damit begründet, dass sie ihre minderjährige Tochter und deren Freunde betreuen und die Rückreise der Jugendlichen habe organisieren müssen.

Am Donnerstag war dann bekannt ge­worden, dass die Geburtstagsfeier ihres Manns am 23. Juli ein weiterer Grund für den ausgedehnten Verbleib auf der Insel war und dass zu der Runde auch Bau­ministerin Ina Scharrenbach, Europa­minister Stephan Holthoff-Pförtner und die damalige Integrationsstaatssekretärin Serap Güler stießen (alle CDU).

„Höchstes Gut in der Politik ist Vertrauen“

Ministerpräsident Wüst sagte, Heinen-Esser habe die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Wo­chen und des Donnerstags gezogen. Ihr Schritt fuße auf der Tatsache, dass eine fortlaufende öffentliche Diskussion, wie zuletzt über ihren Mallorca-Aufenthalt und die Feier, ihr Amt be­schädigen würde. „Ich teile das“, so Wüst. Politik lebe auch von Konsequenz. „Das höchste Gut in der Politik ist das Vertrauen der Menschen, denn das ist die Grundlage unserer Arbeit.“

Die Opposition spricht mit Blick auf die Feier mehrerer Kabinettsmitglieder vom „Mallorca-Gate“ der Landesregierung und richtet den Fokus nun auf Ministerpräsident Wüst, der „diese Affäre umgehend vollständig aufzuklären“ habe, wie SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty formulierte. Dabei gehe es auch um die Frage, wann Wüst was wusste. Laut Ge­schäftsordnung der Landesregierung müs­sen Minister „Urlaubszeiten, Abwesenheiten von mehr als drei Tagen und Reisen nach Orten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland“ dem Ministerpräsidenten „vorher rechtzeitig“ anzeigen.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Im Speziellen nehmen SPD, Grüne und AfD nun Bau- und Heimatministerin Scharrenbach ins Visier, die nach der Flut für den Wiederaufbau zuständig ist. Scharrenbach – die auf Platz zwei der CDU-Liste für den Landtag kandidiert – habe „mitten in einer Krise die Insel der Heimat vorgezogen“.

Scharrenbach verwies darauf, dass sie vom 16. Juli an Ortstermine im Flutgebiet wahrgenommen und auch die Soforthilfen für die Kommunen in Höhe von 65 Millionen Euro auf den Weg gebracht habe, deren Auszahlung am 22. Juli begonnen habe. Ihre Dienstgeschäfte habe sie auch am Mallorca-Wochenende wahrgenommen. Sie ärgere sich „maßlos über den Eindruck“ der nun aus ihrem Wochenendbesuch entstehe.

Mehr zum Thema 1/

Wie sie versichert auch Europaminister Holthoff-Pförtner, er sei „vollumfänglich arbeitsfähig und immer erreichbar“ gewesen. Güler, die mittlerweile dem Bundestag angehört, schrieb auf Twitter: „Pietätlos und falsch – leider trifft beides auf mein Verhalten im vergangenen Juli . . . zu. Ich hätte eine private Wochenendreise nach Mallorca, die Wochen vorher gebucht war, in dieser Situation nicht antreten dürfen.“

Derweil teilte der CDU-Kreisverband Köln mit, man halte an Heinen-Esser als Di­rektkandidatin für die Landtagswahl fest. Heinen-Esser steht zudem auf Platz sechs der CDU-Landesliste.