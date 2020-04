Nach Fall Lügde : Das virtuelle Fahndungsbüro gegen Kinderpornographie

Ein Verbrechen, das in Nordrhein-Westfalen viele Änderungen hervorbrachte: Polizeibeamte stellen einen Monitor auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde sicher. Bild: dpa

Nordrhein-Westfalen hat seine Struktur der polizeilichen Kinderpornographie- und Kindermissbrauchsermittlungen umfassend reformiert. Bisher fanden die Ermittlungen weitgehend dezentral in den 47 Kreispolizeibehörden statt. Nun sind die Behörden mit dem Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf dauerhaft vernetzt, das für den Phänomenbereich einen „Forensik Desktop“ betreibt.

„Bisher gab es 47 Ermittlungsinseln, jetzt haben wir ein virtuelles Großraumbüro, das Synergien schafft und Doppelarbeiten vermeiden hilft“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag bei der Vorstellung des Abschlussberichts seiner Stabsstelle Kinderpornografie.

In den Polizeibehörden im Land und beim LKA sei die Zahl der Ermittlerstellen im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in den vergangenen zwölf Monaten vervierfacht worden, sagte Reul. Weil es bei dem viel zu lange auch gesellschaftlich unterschätzen Thema keinen Stillstand geben dürfe, habe er sich entschieden, die Stabsstelle in ein Referat umzuwandeln, das unmittelbar beim Landeskriminaldirektor angebunden ist.

„Bahnbrechendes Vorgehen“

„Damit bekommt der Phänomenbereich dauerhaft die Aufmerksamkeit, die er verdient.“ Reul hatte die Stabsstelle vor einem Jahr als Konsequenz aus dem multiplen Behördenversagen im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde eingerichtet.

Stabsstellenleiter Ingo Wünsch sprach von einem „bahnbrechenden“ Vorgehen, das alternativlos sei und sich auch in anderen Ländern wie etwa in Holland derzeit durchsetze. Mittlerweile werden Mobiltelefone, Laptops und Daten-Sticks, die bei mutmaßlichen Pädokriminellen sichergestellt werden, an das LKA geschickt. Dort wird das sichergestellte Bild- und Videomaterial in einer Cloud gespeichert, auf die alle mit dem Fall befassten Beamten zugreifen können. Gemeinsam aktualisieren die Fahnder das Lagebild, stoßen auf weitere Täter in NRW oder sonst wo.

Die stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten und immer größere Speicherkapazitäten ermöglichen es pädokriminellen Tätern, kinderpornografisches Material in immer größeren Mengen untereinander zu tauschen. „Das führt dazu, dass eine einzelne Kreispolizeibehörde die Datenberge einfach nicht mehr bewältigen kann“, sagte Kriminaldirektor Wünsch. Für die Arbeit der von Köln aus gesteuerten Sonderkommission „Berg“ habe sich das konzertierte Vorgehen schon bestens bewährt.

„Forensik Desktop“ auch für andere Bereiche

Bei der Causa „Berg“, die im Oktober mit einem Mann aus Bergisch Gladbach ihren Ausgang nahm, handelt es sich nicht um einen lokal begrenzten Fall, sondern um eine Netz von mehreren Dutzend Tätern aus diversen Bundesländern, die Kinder aus ihrem Umfeld missbrauchten und die dabei angefertigte Aufnahmen untereinander tauschten. Der erste Strafprozess gegen einen der Männer soll Mitte Mai beginnen.

„Noch vor einem Jahr wären wir nicht in der Lage gewesen, diesem Netz so schnell und mit dieser Konsequenz auf die Spur zu kommen und die Opfer aus ihrem schrecklichen Leiden zu holen“, so Wünsch. Innenminister Reul sagte, es sei beabsichtigt, das System des „Forensik Desktop“ künftig auch für andere Phänomenbereiche wie etwa den Rechtsextremismus anzuwenden.